Hervis: Marco Harfmann übernimmt Leitung Marketing & eCommerce International

Mit Anfang August wurde Marco Harfmann (56) als Director Marketing & eCommerce International bei Hervis bestellt. In seiner neuen Funktion verantwortet er die strategische Weiterentwicklung der internationalen Marketingaktivitäten, die Markenführung online wie offline sowie die digitale Ausrichtung des Unternehmens.

Hervis betreibt aktuell 227 Standorte in Österreich, Ungarn, Slowenien, Kroatien, Rumänien und Bayern und beschäftigt rund 2.750 Mitarbeiter:innen.

Der gebürtige Niederösterreicher bringt langjährige Erfahrung in Marketing, Vertrieb und Kundenmanagement mit. Harfmann studierte Wirtschaftswissenschaften und war in leitenden Funktionen unter anderem bei A1 Telekom Austria sowie Unilever tätig. Seine Schwerpunkte lagen dabei auf Markenführung, digitaler Transformation und kanalübergreifender Kundenansprache.