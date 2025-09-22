Spar bestellt neue Geschäftsführer in Oberösterreich sowie Kärnten und Osttirol

Paul Bacher startete seine Laufbahn bei Spar 1997 im Marketing. Drei Jahre später wechselte er als Geschäftsführer-Stellvertreter in die Zentrale nach Marchtrenk. 2003 übernahm er zusätzlich die Leitung des Bereichs Expansion und Projektentwicklung. Seit 2013 war er Geschäftsführer der Spar-Zentrale Maria Saal, wo er knapp 100 Projekte in Kärnten und Osttirol verantwortete, darunter neue Spar express-, Spar- und Eurospar-Märkte.

Andreas Ender begann 2008 bei Spar im Marketing und war später als Marketingmanager für die ASPIAG (Austria Spar International AG) tätig. Zuletzt leitete er zentrale Sortimentsbereiche, darunter Tiefkühlprodukte, Convenience sowie Brot und Backwaren. Der gebürtige Tiroler lebt seit vielen Jahren in Maria Saal.