Spar bestellt neue Geschäftsführer in Oberösterreich sowie Kärnten und Osttirol

Nach dem Pensionsantritt von Jakob Leitner übernehmen Paul Bacher die Geschäftsführung von Spar Oberösterreich und Andreas Ender die Leitung von Spar Kärnten und Osttirol.
Bei Spar kommt es zu personellen Veränderungen in der regionalen Geschäftsführung. In Oberösterreich übernimmt Paul Bacher (54) die Nachfolge von Jakob Leitner, der nach 46 Jahren im Unternehmen – davon 25 Jahre an der Spitze von Spar Oberösterreich – in Pension geht. In Kärnten und Osttirol wird künftig Andreas Ender (45) die regionale Geschäftsführung innehaben.
Bacher und Ender: Karrierestart im Marketing
Paul Bacher startete seine Laufbahn bei Spar 1997 im Marketing. Drei Jahre später wechselte er als Geschäftsführer-Stellvertreter in die Zentrale nach Marchtrenk. 2003 übernahm er zusätzlich die Leitung des Bereichs Expansion und Projektentwicklung. Seit 2013 war er Geschäftsführer der Spar-Zentrale Maria Saal, wo er knapp 100 Projekte in Kärnten und Osttirol verantwortete, darunter neue Spar express-, Spar- und Eurospar-Märkte.
Andreas Ender begann 2008 bei Spar im Marketing und war später als Marketingmanager für die ASPIAG (Austria Spar International AG) tätig. Zuletzt leitete er zentrale Sortimentsbereiche, darunter Tiefkühlprodukte, Convenience sowie Brot und Backwaren. Der gebürtige Tiroler lebt seit vielen Jahren in Maria Saal.
Leitner: Ende einer Ära
Mit dem Abschied von Jakob Leitner geht eine langjährige Führungsperiode zu Ende. Unter seiner Leitung wurden in Oberösterreich und dem westlichen Mostviertel wichtige Expansionsschritte gesetzt. Dazu zählen die Eröffnung des teilautomatisierten Zentrallagers in Wels und des Zentrallagers Frische in Vorchdorf sowie der Ausbau der Eurospar-Standorte von 27 auf 74 (Stand Ende 2024).