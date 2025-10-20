News Logo
ABO

Peter Weichbold wird neuer Geschäftsführer der Planai-Hochwurzen-Bahnen

Subressort
Reisen & Freizeit
Aktualisiert
Lesezeit
2 min
Artikelbild

Peter Weichbold

©Gerald Grünwald
  1. home
  2. Leben
  3. Reisen & Freizeit

Der langjährige Finanzchef der Planai-Hochwurzen-Bahnen, Peter Weichbold, übernimmt 2026 die Geschäftsführung von Georg Bliem. Der gebürtige Schladminger setzte sich gegen 58 weitere Bewerber:innen durch.

von

Die Planai-Hochwurzen-Bahnen GmbH erhalten mit Peter Weichbold im Jahr 2026 einen neuen Geschäftsführer. Der derzeitige Finanzchef tritt die Nachfolge von Georg Bliem an, der zur Jahresmitte 2026 in den Ruhestand geht.

59 Bewerber:innen

Das Auswahlverfahren für die neue Geschäftsführung wurde am 12. Juli 2025 gestartet und von der Personalberatung Hill International begleitet. Von insgesamt 59 Bewerber:innen, die die Ausschreibungskriterien erfüllten, wurden sechs Personen für die finale Runde vorgeschlagen. Aus einem Dreiervorschlag ging Weichbold als Favorit hervor.

Landeshauptmann Mario Kunasek, als Vertreter des Mehrheitseigentümers Land Steiermark, wird der Empfehlung der Hearingkommission folgen und der Landesregierung vorschlagen, Weichbold in der nächsten außerordentlichen Generalversammlung zum Geschäftsführer zu bestellen. Die Übergabe ist für das Ende der Wintersaison 2025/26 vorgesehen.

Jahrzehntelange Erfahrung im Seilbahngeschäft und Tourismus

Weichbold, diplomierter Betriebswirt und gebürtiger Schladminger, ist seit über zwei Jahrzehnten im Unternehmen tätig. Er begann seine Laufbahn als Controller und wurde 2019 zum Prokuristen bestellt. Darüber hinaus führt er die Galsterbergalm Bahnen und bringt damit bereits Erfahrung in der Gesamtgeschäftsführung mit. Als Vorstandsmitglied bei Ski amadé verfügt er über Einblicke in die strategische Steuerung eines der größten europäischen Wintersportgebiete. Weichbold war zudem an der Organisation der Alpinen Ski-Weltmeisterschaft 2013 maßgeblich beteiligt.

„Mit Peter Weichbold haben wir eine Persönlichkeit gefunden, die jahrzehntelange Erfahrung aus dem Seilbahngeschäft und dem Tourismus mitbringt. Ich bin überzeugt, dass er den von Georg Bliem erfolgreich eingeschlagenen Weg fortsetzen wird“, erklärte Kunasek. Gleichzeitig bedankte er sich bei Bliem für dessen Engagement seit 2012. Auch Wirtschaftslandesrat Willibald Ehrenhöfer begrüßte die Entscheidung: „Weichbold kennt das Unternehmen und die Region wie kaum ein anderer. Bei ihm wird die Planai in den besten Händen sein.“

Regional

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab 20,63€
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Neuer Leiter Private Banking Wien bei der Steiermärkischen Sparkasse
Corporate News
Neuer Leiter Private Banking Wien bei der Steiermärkischen Sparkasse
ÖVP-Kommunikationsleiter Gerald Fleischmann wechselt in Privatwirtschaft
Politik
ÖVP-Kommunikationsleiter Gerald Fleischmann wechselt in Privatwirtschaft
NEOS-Kommunikationsleiter Nikola Donig wechselt zum Forum Alpbach
Wirtschaft
NEOS-Kommunikationsleiter Nikola Donig wechselt zum Forum Alpbach
Tiwag wird in Zukunft von Doppelspitze geführt
Wirtschaft
Tiwag wird in Zukunft von Doppelspitze geführt
Spar bestellt neue Geschäftsführer in Oberösterreich sowie Kärnten und Osttirol
Corporate News
Spar bestellt neue Geschäftsführer in Oberösterreich sowie Kärnten und Osttirol
Hervis: Marco Harfmann übernimmt Leitung Marketing & eCommerce International
Corporate News
Hervis: Marco Harfmann übernimmt Leitung Marketing & eCommerce International
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER