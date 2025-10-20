Peter Weichbold wird neuer Geschäftsführer der Planai-Hochwurzen-Bahnen

Weichbold, diplomierter Betriebswirt und gebürtiger Schladminger, ist seit über zwei Jahrzehnten im Unternehmen tätig. Er begann seine Laufbahn als Controller und wurde 2019 zum Prokuristen bestellt. Darüber hinaus führt er die Galsterbergalm Bahnen und bringt damit bereits Erfahrung in der Gesamtgeschäftsführung mit. Als Vorstandsmitglied bei Ski amadé verfügt er über Einblicke in die strategische Steuerung eines der größten europäischen Wintersportgebiete. Weichbold war zudem an der Organisation der Alpinen Ski-Weltmeisterschaft 2013 maßgeblich beteiligt.

„Mit Peter Weichbold haben wir eine Persönlichkeit gefunden, die jahrzehntelange Erfahrung aus dem Seilbahngeschäft und dem Tourismus mitbringt. Ich bin überzeugt, dass er den von Georg Bliem erfolgreich eingeschlagenen Weg fortsetzen wird“, erklärte Kunasek. Gleichzeitig bedankte er sich bei Bliem für dessen Engagement seit 2012. Auch Wirtschaftslandesrat Willibald Ehrenhöfer begrüßte die Entscheidung: „Weichbold kennt das Unternehmen und die Region wie kaum ein anderer. Bei ihm wird die Planai in den besten Händen sein.“