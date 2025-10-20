Peter Weichbold wird neuer Geschäftsführer der Planai-Hochwurzen-Bahnen

Peter Weichbold©Gerald Grünwald
Der langjährige Finanzchef der Planai-Hochwurzen-Bahnen, Peter Weichbold, übernimmt 2026 die Geschäftsführung von Georg Bliem. Der gebürtige Schladminger setzte sich gegen 58 weitere Bewerber:innen durch.
Die Planai-Hochwurzen-Bahnen GmbH erhalten mit Peter Weichbold im Jahr 2026 einen neuen Geschäftsführer. Der derzeitige Finanzchef tritt die Nachfolge von Georg Bliem an, der zur Jahresmitte 2026 in den Ruhestand geht.
59 Bewerber:innen
Das Auswahlverfahren für die neue Geschäftsführung wurde am 12. Juli 2025 gestartet und von der Personalberatung Hill International begleitet. Von insgesamt 59 Bewerber:innen, die die Ausschreibungskriterien erfüllten, wurden sechs Personen für die finale Runde vorgeschlagen. Aus einem Dreiervorschlag ging Weichbold als Favorit hervor.
Landeshauptmann Mario Kunasek, als Vertreter des Mehrheitseigentümers Land Steiermark, wird der Empfehlung der Hearingkommission folgen und der Landesregierung vorschlagen, Weichbold in der nächsten außerordentlichen Generalversammlung zum Geschäftsführer zu bestellen. Die Übergabe ist für das Ende der Wintersaison 2025/26 vorgesehen.
Jahrzehntelange Erfahrung im Seilbahngeschäft und Tourismus
Weichbold, diplomierter Betriebswirt und gebürtiger Schladminger, ist seit über zwei Jahrzehnten im Unternehmen tätig. Er begann seine Laufbahn als Controller und wurde 2019 zum Prokuristen bestellt. Darüber hinaus führt er die Galsterbergalm Bahnen und bringt damit bereits Erfahrung in der Gesamtgeschäftsführung mit. Als Vorstandsmitglied bei Ski amadé verfügt er über Einblicke in die strategische Steuerung eines der größten europäischen Wintersportgebiete. Weichbold war zudem an der Organisation der Alpinen Ski-Weltmeisterschaft 2013 maßgeblich beteiligt.
„Mit Peter Weichbold haben wir eine Persönlichkeit gefunden, die jahrzehntelange Erfahrung aus dem Seilbahngeschäft und dem Tourismus mitbringt. Ich bin überzeugt, dass er den von Georg Bliem erfolgreich eingeschlagenen Weg fortsetzen wird“, erklärte Kunasek. Gleichzeitig bedankte er sich bei Bliem für dessen Engagement seit 2012. Auch Wirtschaftslandesrat Willibald Ehrenhöfer begrüßte die Entscheidung: „Weichbold kennt das Unternehmen und die Region wie kaum ein anderer. Bei ihm wird die Planai in den besten Händen sein.“