Neuer Leiter Private Banking Wien bei der Steiermärkischen Sparkasse

Die Steiermärkische Sparkasse ordnet die Leitung ihres Private Bankings in Wien neu. Mit 1. November 2025 übergibt Alexander Eberan, der die Niederlassung seit fünf Jahren leitete, seine Funktion an Christian Sajowitz. Eberan tritt nach insgesamt acht Jahren als Vorstand des Bankhauses Krentschker und seiner Tätigkeit für die Sparkasse in den Ruhestand.

Sajowitz' beruflicher Werdegang führte ihn unter anderem zur Creditanstalt, zur Bank Gutmann und zur Schelhammer Capital Bank. Zuletzt war Sajowitz über zehn Jahre für die LGT Bank Österreich in Salzburg und Wien tätig.

„In meiner neuen Funktion sehe ich mich als Bindeglied zwischen Kund:innen, meinen Kolleg:innen und der strategischen Weiterentwicklung der Niederlassung in Wien“, so Sajowitz. „Mein Ziel ist, gemeinsam mit meinem Team und mit der starken Unternehmenskultur der Steiermärkischen Sparkasse im Hintergrund eine feine Private-Banking Boutique in Wien zu etablieren.“

Das Private Banking der Steiermärkischen Sparkasse in Wien wurde Mitte 2020 gegründet.