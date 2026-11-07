Tesla lässt den Cybertruck auslaufen, in Texas soll ein anderes Auto den Platz bekommen

Tesla lässt die Produktion des Cybertruck auslaufen. Konzernchef Elon Musk kündigte am Freitag auf der Plattform X an, die Fertigung des Elektro-Pick-ups in der Gigafactory Texas werde etwa Mitte des kommenden Jahres heruntergefahren. Den frei werdenden Platz will Tesla für eine höhere Produktion des Cybercab nutzen, eines selbstfahrenden Fahrzeugs für den hauseigenen Robotaxi-Dienst. Ob die Fertigung danach ganz endet und wie lange noch Fahrzeuge aus dem Bestand verkauft werden, ließ Musk offen.

Damit zieht Tesla einen Schlussstrich unter ein Fahrzeug, das weit hinter den eigenen Erwartungen geblieben ist. Im Quartalsbericht für das dritte Quartal 2026 gibt der Konzern für den Cybertruck in Texas eine installierte Jahreskapazität von mehr als 125.000 Fahrzeugen an. Verkauft wurden in den USA nach Schätzungen von Cox Automotive in den ersten drei Quartalen 2026 rund 11.600 Stück, nicht einmal ein Zehntel der möglichen Jahresmenge.