Tesla lässt den Cybertruck auslaufen, in Texas soll ein anderes Auto den Platz bekommen

Der kantige Elektro-Pick-up sollte ein Massenprodukt werden, nun kommt das Ende in Sicht. Wann die Fertigung ausläuft, wie weit die Verkäufe hinter der Kapazität zurückblieben und wofür Tesla die Halle in Texas braucht.
Tesla lässt die Produktion des Cybertruck auslaufen. Konzernchef Elon Musk kündigte am Freitag auf der Plattform X an, die Fertigung des Elektro-Pick-ups in der Gigafactory Texas werde etwa Mitte des kommenden Jahres heruntergefahren. Den frei werdenden Platz will Tesla für eine höhere Produktion des Cybercab nutzen, eines selbstfahrenden Fahrzeugs für den hauseigenen Robotaxi-Dienst. Ob die Fertigung danach ganz endet und wie lange noch Fahrzeuge aus dem Bestand verkauft werden, ließ Musk offen.
Damit zieht Tesla einen Schlussstrich unter ein Fahrzeug, das weit hinter den eigenen Erwartungen geblieben ist. Im Quartalsbericht für das dritte Quartal 2026 gibt der Konzern für den Cybertruck in Texas eine installierte Jahreskapazität von mehr als 125.000 Fahrzeugen an. Verkauft wurden in den USA nach Schätzungen von Cox Automotive in den ersten drei Quartalen 2026 rund 11.600 Stück, nicht einmal ein Zehntel der möglichen Jahresmenge.
Wie weit der Absatz hinter den Plänen zurückblieb
Vorgestellt hatte Musk den Cybertruck im November 2019, die ersten Fahrzeuge wurden am 30. November 2023 in Texas an Kundinnen und Kunden übergeben. Seither sinkt die Nachfrage. Laut Cox Automotive, das die Verkäufe auf Basis von Zulassungsdaten schätzt, wurden in den ersten neun Monaten 2026 in den USA 11.586 Cybertrucks verkauft, nach 16.097 im Vorjahreszeitraum. Im dritten Quartal waren es 4.323 Fahrzeuge, ein Jahr zuvor 5.385.
Tesla selbst weist den Cybertruck nicht gesondert aus. In der Auslieferungsmeldung für das dritte Quartal fällt er unter „andere Modelle“, zu denen auch der Lkw Semi gehört. Diese Gruppe kam auf 8.295 Auslieferungen, während Tesla von den Modellen 3 und Y 478.237 Fahrzeuge an die Kundschaft brachte. Dazu kamen mehrere Rückrufe, die die US-Verkehrssicherheitsbehörde NHTSA dokumentiert, zuletzt im April 2026 wegen eines Problems an Bremsscheiben und Radbolzen bei 173 Fahrzeugen.
Was das Cybercab mit dem Aus zu tun hat
Teslas Zukunft liegt nach den Plänen des Konzerns beim autonomen Fahren. Seit 3. September bietet Tesla laut Quartalsbericht in Austin Robotaxi-Fahrten mit dem Cybercab an, das Fahrzeug wird schrittweise in die dortige Flotte aufgenommen. Für das Cybercab nennt der Bericht ebenfalls eine Kapazität von mehr als 125.000 Fahrzeugen pro Jahr. Einen Termin für die Fertigung in großen Stückzahlen enthält er nicht.
Finanziell steht Tesla unter Druck, neue Wachstumsfelder zu erschließen. Der Umsatz lag im dritten Quartal mit 28,0 Milliarden Dollar auf dem Niveau des Vorjahres, die Auslieferungen sanken um zwei Prozent auf 486.532 Fahrzeuge. Neben dem Cybercab setzt der Konzern auf den humanoiden Roboter Optimus, dessen Produktion laut Bericht in Fremont in Kalifornien angelaufen ist. Für die bisherigen Besitzerinnen und Besitzer des Cybertruck soll sich zunächst nichts ändern: Die Flotte werde noch lange unterwegs sein, schrieb Musk auf X.
Warum der Cybertruck in Europa nie offiziell ankam
Nach Europa und damit auch nach Österreich hat Tesla den Cybertruck nie offiziell gebracht. Bestellungen außerhalb Nordamerikas nimmt der Konzern seit Mai 2022 nicht mehr an. Eine EU-Typgenehmigung hat das Fahrzeug nicht. Das deutsche Bundesverkehrsministerium begründete das in einer Stellungnahme mit Sicherheitsbedenken, unter anderem wegen der scharfkantigen, starren Edelstahlkarosserie, die für Fußgängerinnen und Fußgänger gefährlich sein kann.
Vereinzelt sind trotzdem Cybertrucks auf europäischen Straßen unterwegs, etwa mit Einzelzulassungen in einigen Ländern. Weil alle Varianten mehr als 3,5 Tonnen wiegen, reicht für das Fahrzeug zudem ein normaler Pkw-Führerschein der Klasse B nicht aus.
Quellen
Tesla, Inc.: Q3 2026 Update, Exhibit 99.1 bei der US-Börsenaufsicht SEC (21. Oktober 2026)
Tesla, Inc.: Tesla Third Quarter 2026 Production, Deliveries & Deployments (Oktober 2026)
Cox Automotive: Kelley Blue Book EV Sales Report Q3 2026 (13. Oktober 2026)
NHTSA: Part 573 Safety Recall Report 26V255 (2026)
Weitere Quelle: heise online, Tesla Cybertruck: Zu gefährlich für deutsche Straßen (2025)