Tatyana Kim: Die Milliardärin hinter Russlands Handelsimperium

Die ukrainische Begründung hat zunächst eine militärische Ebene. Auf Wildberries wurden Erste Hilfe Sets, Funkgeräte, Schutzwesten, Nachtsichttechnik und Bauteile für Drohnen angeboten. Eine eigene Kategorie mit dem Titel „Alles für die militärische Spezialoperation“, der russischen Bezeichnung für den Krieg, verschwand erst nach Beginn der massiven Angriffe im Juli 2026. Einzelne Produkte wurden ausdrücklich mit ihrer Nutzung im Krieg beworben.

Recherchen des unabhängigen russischen Mediums Meduza zeigen zugleich, dass die öffentlich belegbare Versorgung nicht mit einer zentral gesteuerten Lieferkette des russischen Verteidigungsministeriums gleichgesetzt werden kann. Das Medium wertete Beiträge aus 77 prorussischen Kanälen und Gruppen aus, in denen Freiwillige konkrete Waren für Soldaten bestellten. Der geschätzte Wert der offen dokumentierten Wildberries Einkäufe lag bei rund 18,6 Millionen Rubel und damit weit unter dem Gesamtgeschäft des Konzerns.

Gerade dieser Befund macht die Zielauswahl erklärungsbedürftig. Meduza fand nahezu ebenso viele direkte Produktlinks zum Konkurrenten Ozon. Bei Drohnenkomponenten war Ozon in der untersuchten Stichprobe sogar häufiger vertreten. Warum Wildberries systematisch angegriffen wird, Ozon aber bislang nicht, hat Kiew öffentlich nicht erklärt.

Es ist möglich, dass ukrainische Dienste Informationen über konkrete militärische Warenströme durch bestimmte Wildberries Zentren besitzen. Aus offenen Quellen lässt sich das nicht überprüfen. Auch Selenskyjs Äußerung vom 18. Juli beschreibt betroffene Logistikzentren, legt aber keine Belege für Inhalt und Umfang der Lieferungen vor.