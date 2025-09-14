„Tag der NÖ Industrie“ in Laxenburg: 600 Gäste diskutieren Zukunft des Standorts

Kari Ochsner, Präsident der IV-NÖ, betonte die Geschlossenheit der Industrie und forderte entschlossene Reformen: „Industriepolitik funktioniert nicht vom Spielfeldrand aus – wir brauchen Menschen, die sich engagieren, mitgestalten und Verantwortung übernehmen.“ Zu den zentralen Anliegen zählen die Senkung von Standortkosten, bessere Bedingungen für Forschung und Innovation, Maßnahmen gegen den Fachkräftemangel sowie die Modernisierung von Energie- und Infrastruktur. „Keine Industrie, keine Zukunft“, so Ochsner.

Wirtschaftsminister Hattmannsdorfer hob in seinen Ausführungen die Industrie als Rückgrat der Wirtschaft hervor, während Landeshauptfrau Mikl-Leitner auf die hohen Energiekosten und Auflagen, die die Industrie belasten, verwies. IV-Präsident Knill sprach von entscheidenden Monaten für Österreichs Wirtschaft: „Für einen Industriebooster muss mehr folgen. Jetzt braucht es Mut zu Entlastungen und echter Entbürokratisierung.“

Auch Danninger (WKO) und Ecker (WKNÖ) betonten die Bedeutung der Industrie als Fundament von Wertschöpfung, Beschäftigung und Wohlstand. Investitionen in Energie, Infrastruktur, Digitalisierung und Fachkräfte seien entscheidend, um Wettbewerbsfähigkeit langfristig zu sichern.