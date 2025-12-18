„Schaum der Tage“: Ausstellung zeitgenössischer kroatischer Kunst in Wien eröffnet

Am 15. Dezember 2025 wurde in den Räumen im Künstlerhaus Wien die Ausstellung „Schaum der Tage“ eröffnet. Sie widmet sich zeitgenössischer kroatischer Malerei und Skulptur aus der Sammlung von Dagmar Meneghello und ist erstmals in Wien zu sehen. Die Schau versteht sich als Annäherung an Kunst an der Schnittstelle von persönlichem Lebensraum und kulturellem Austausch.

Der Ausstellungstitel verweist auf den gleichnamigen Roman von Boris Vian und dient als gedanklicher Rahmen: Kunst wird hier nicht isoliert präsentiert, sondern als Ausdruck von Emotion, Erinnerung und gesellschaftlicher Haltung verstanden.