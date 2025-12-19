News Logo
ABO

Billi Thanners Lichtskulptur „Unendlichkeit des Lichtes“ erstmals illuminiert

Subressort
Menschen
Aktualisiert
Lesezeit
4 min
Artikelbild
©Katharina Schiffl
  1. home
  2. Aktuell
  3. Menschen

Mit einer feierlichen Abendveranstaltung wurde die Lichtskulptur „Unendlichkeit des Lichtes“ von Billi Thanner illuminiert. Zahlreiche Gäste verfolgten die Einschaltung des großformatigen Werks an der Votivkirche.

von

Illuminierung vor prominenter Kulisse

Am Abend des 16. Dezember 2025 wurde die monumentale Lichtskulptur „Unendlichkeit des Lichtes“ der Wiener Künstlerin Billi Thanner erstmals eingeschaltet. Vor der Votivkirche versammelten sich zahlreiche Persönlichkeiten aus Kunst, Kultur, Kirche, Politik und Society, um der Illuminierung des Werks beizuwohnen.

Nach einführenden Worten von Kurator Walter Seidl wurde das Kunstwerk aktiviert und spannte als leuchtendes Symbol eine horizontale Linie zwischen den Türmen der Kirche. Die Skulptur misst 28 × 8 Meter und ist weithin im Stadtraum sichtbar.

Gäste aus Kunst, Kultur und Öffentlichkeit

Der Einladung zur exklusiven Illuminierung folgten unter anderem Elīna Garanča, Maria Großbauer, Toni Faber, Anelia Peschev, Niki Osl, Dorretta Carter und Sebastian Grimus. Auch Vertreterinnen und Vertreter aus Medien, Wirtschaft und Kunstmanagement waren anwesend.

Zu den Gästen zählten außerdem Ursula Simacek, Gerhard Schmid, Romy Seidl, Luigi Barbaro, Roberta Manganelli, Elena Karafizi, Christian Reichhold, Walter Smerling, Hans-Bernd Köppen, Elisabeth Hirmer-Hirnigel, Josef Pamperl, Gloria Traxl, Georg Petermandl, Martin Meister, Martin Sieger, Matthias Maringer und Jonny Wegleitner.

Kunstwerk als Zeichen im öffentlichen Raum

Billi Thanner beschrieb die Arbeit als bewusste Setzung im Stadtraum. Das Licht verstehe sie als verbindendes Element. Auch Kurator Walter Seidl hob hervor, dass Thanners Arbeiten unabhängig von Alter oder Weltanschauung wirken und aus einem über Jahre entwickelten inneren Impuls entstehen.

Mehrere Gäste betonten die ruhige Präsenz des Werks und dessen Zusammenspiel von Architektur, Licht und Symbolik. Die Skulptur fügt sich sichtbar, aber zurückhaltend in den urbanen Raum ein.

Teil einer längerfristigen Installation

Die Illuminierung markierte den öffentlichen Startpunkt der Arbeit, die in den kommenden Monaten an der Votivkirche präsent bleibt. Mit „Unendlichkeit des Lichtes“ knüpft Thanner an frühere Arbeiten im Stadtraum an und setzt erneut auf Licht als künstlerisches Mittel zwischen Skulptur, Aktion und öffentlicher Wahrnehmung.

Events der Woche

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab 20,63€
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
„Schaum der Tage“: Ausstellung zeitgenössischer kroatischer Kunst in Wien eröffnet
Menschen
„Schaum der Tage“: Ausstellung zeitgenössischer kroatischer Kunst in Wien eröffnet
Familienoper „Vincent“ feiert Uraufführung
Menschen
Familienoper „Vincent“ feiert Uraufführung
weconomy Summit: Diversity Leaders 2025 ausgezeichnet
News
weconomy Summit: Diversity Leaders 2025 ausgezeichnet
MQ Charity Punsch brachte Unterstützung für FEM.A
Menschen
MQ Charity Punsch brachte Unterstützung für FEM.A
MAK eröffnet Ausstellung „Helmut Lang. Séance de Travail 1986–2005“
Menschen
MAK eröffnet Ausstellung „Helmut Lang. Séance de Travail 1986–2005“
Billi Thanner präsentiert „Unendlichkeit des Lichtes“
Menschen
Billi Thanner präsentiert „Unendlichkeit des Lichtes“
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER