Billi Thanners Lichtskulptur „Unendlichkeit des Lichtes“ erstmals illuminiert

Am Abend des 16. Dezember 2025 wurde die monumentale Lichtskulptur „Unendlichkeit des Lichtes“ der Wiener Künstlerin Billi Thanner erstmals eingeschaltet. Vor der Votivkirche versammelten sich zahlreiche Persönlichkeiten aus Kunst, Kultur, Kirche, Politik und Society, um der Illuminierung des Werks beizuwohnen.

Nach einführenden Worten von Kurator Walter Seidl wurde das Kunstwerk aktiviert und spannte als leuchtendes Symbol eine horizontale Linie zwischen den Türmen der Kirche. Die Skulptur misst 28 × 8 Meter und ist weithin im Stadtraum sichtbar.