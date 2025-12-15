Familienoper „Vincent“ feiert Uraufführung

Die Oper basiert auf dem vielfach ausgezeichneten Roman „Ich bin Vincent! Und ich habe keine Angst“ von Enne Koens, die der Premiere persönlich beiwohnte. Die Geschichte nähert sich dem Thema Mobbing bewusst behutsam und mit Humor.

Das Libretto stammt von Paula Fünfeck, die Musik von Gordon Kampe. Beide entwickelten das Werk eigens als Familienoper für das MusikTheater an der Wien.