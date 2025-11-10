Steinway und Bentley: Virtuose Monochromatik

Wenn es einen gemeinsamen Treibstoff gibt, der diese beiden Traditionshäuser antreibt, dann ist das die kompromisslose Hingabe an Exzellenz. Die britische Luxusautomobilmarke Bentley Motors und der Hamburger Flügelhersteller Steinway & Sons präsentierten im Oktober in Hamburg die Ergebnisse ihrer Zusammenarbeit: zwei streng limitierte Flügelserien namens „Ultra White“ und „Ultra Black“, flankiert von einem eigens abgestimmten Bentley Flying Spur Speed, ausgestattet mit dem Ultra Performance Hybrid V8.

Dessen Lackierung in „Arctic White“ und das Interieur aus edlem „Piano Black“-Furnier spiegeln die ­monochrome Designsprache der Instrumente wider, die eine Hommage an die Kunst der Reduktion sind. Seit Jahrzehnten zählt Piano Black sowohl bei Bentleys edlen Furnieren als auch bei Steinway-Flügeln zu den bevorzugten Oberflächen: eine weitere Gemeinsamkeit von Automobilkunst und Klangkultur.