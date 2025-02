Exklusive Neueröffnungen: Diese Luxushotels sperren 2025 weltweit auf

One&Only Moonlight Basin : Montana, USA

Abgeschieden in der Natur des US-Bundesstaats Montana eröffnet im Sommer 2025 One&Only das erste Alpinresort. Umgeben von weitläufiger Gebirgslandschaft ist hier im Big-Sky-Park im Winter Skifahren möglich. Im Sommer bietet sich die Region zum Wandern und Fliegenfischen in unberührter Natur an. Das luxuriöse Resort wird über eine versteckte Mondschein-Whisky-Hütte im Wald sowie über ein breites Angebot an Wellness-Anwendungen verfügen. Jedes Zimmer hat einen Ausblick auf die Berge.