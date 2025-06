Labordiamanten: Schöner Schein

Labordiamanten pauschal als umweltfreundlicher zu klassifizieren, greift der Gutachterin zufolge ebenfalls zu kurz: „Bei Labordiamanten hängt die Umweltbilanz maßgeblich von den Produktionsbedingungen ab. Der Stromverbrauch für die Herstellung von Synthesen ist enorm, da muss man zwischen Herstellern, die auf erneuerbare Energien setzen und jenen, die es nicht tun, unterscheiden. Einfach davon auszugehen, dass jeder Labordiamant umweltfreundlicher produziert wurde, ist leider ein Trugschluss.“

Die Diamantbranche gilt als traditionell verschlossen, Veränderungen werden nur zögerlich umgesetzt. Dennoch gibt es Bemühungen, Diamantgewinnung und -handel nachhaltiger zu gestalten. Zelenkos Unternehmen ist ein Schritt in diese Richtung: Die Partnerschaft mit dem Diamanttechnologieunternehmen Sarine ermöglicht es, rückverfolgbare Diamanten sukzessive in die Kollektion zu implementieren. „Die Zertifikate unserer ‚Demi Round Necklace‘ zeigen, wo der Stein herkommt, welches Unternehmen ihn gefunden hat und sogar, wie der Rohdiamant vor dem Schleifen aussah. Ich sage immer, dass dieses besondere Zertifikat das Herz und die Seele eines Diamanten erfasst. Dieser einzigartige Einblick in seine Geschichte ist dank eines Blockchain-Verfahrens möglich und ich bin gespannt, wie sich die technischen Möglichkeiten in den kommenden Jahren weiterentwickeln werden.“

Zwischen Nachhaltigkeitsanspruch, Preisbewusstsein und Luxusversprechen müssen sich Konsumenten künftig bewusster denn je entscheiden. Der Diamant bleibt dabei mehr als nur ein Stein: Er wird zum Spiegel gesellschaftlicher Werte.