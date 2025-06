Der neue Orient Express: Luxus auf Schienen

Entstanden ist dieses Projekt in Zusammenarbeit zwischen Arsenale, Orient Express, Fondazione FS Italiane und FS Treni Turistici Italiani (FS Group) mit dem erklärten Ziel, die Bahn als ultimativen Luxus neu zu positionieren.

Denn Bahnreisen, so Arsenale-Chef Paolo Barletta, werden global betrachtet immer intensiver nachgefragt: „Mit dem ‚La Dolce Vita Orient Express‘ führen wir ein neues Modell in die globale Tourismuslandschaft ein und damit einen neuen Trend an: Bahnkreuzfahrten, die weltweit immer wichtiger werden.“