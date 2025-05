Silhouette: Luxus radikal neu interpretiert

Luxus, so der Geschäftsführer, bedeutet für sein Klientel nicht Überfluss, sondern ist eine bewusste Entscheidung für Qualität und nachhaltige Wertschöpfung. „Unsere Kunden suchen keine Inszenierung, sondern Produkte, die höchste Handwerkskunst, innovatives Design und eine klare Haltung in sich vereinen. Für sie ist Luxus kein sichtbares Markenlogo, sondern spürbare Exzellenz.“

Derzeit exportiert Silhouette in über 100 Länder weltweit. Kunden aus Asien und dem Nahen Osten sind besonders interessiert an den neuen Luxusbrillen im Sortiment, deren Anteil an der Produktpalette sich auf etwa fünf bis zehn Prozent belaufen soll. „Made in Austria“ ist und bleibt eben ein Indikator für verlässliche Qualität: Nicht laut, aber beständig.