SAP-Chef verdiente 2025 "nur mehr" 16,2 Millionen Euro

Der 45 Jahre alte deutsche Topmanager und SAP-Chef Christian Klein hat im Vorjahr "nur" gut 16,2 Mio. Euro verdient. Damit hat er Millioneneinbußen gegenüber 2024 (19 Mio. Euro) hinzunehmen. Insbesondere die langfristig gute Entwicklung des Aktienkurses hat Klein aber doch erneut ein sattes Gehalt eingebracht, berichtete die dpa nach Veröffentlichung des Geschäftsberichtes von Europas größtem Softwarekonzern für 2025 am Donnerstag.

Klein war als 39-Jähriger zum bisher jüngsten Chef eines Konzerns aufgestiegen, der im deutschen Aktienleitindex DAX notiert. In der Gruppe der 40 DAX-Firmen-Chefs gehört er zu den Bestverdienern.