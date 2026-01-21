USA enteilen Europa und China bei Künstlicher Intelligenz

Die Vereinigten Staaten liegen im weltweiten Wettlauf um Künstliche Intelligenz (KI) deutlich an der Spitze. Europa folgt auf dem zweiten Platz und liegt damit immerhin knapp vor China. Zu diesem Ergebnis kommt eine aktuelle Untersuchung der Beratungsgesellschaft KPMG, für die weltweit über 900 Entscheidungsträger befragt wurden.

Der "Strategic AI Capability Index" (SACI) wurde von KPMG gemeinsam mit dem deutschen KI-Bundesverband und dem britischen Beratungsunternehmen Oxford Economics entwickelt. Er misst, wie stark KI bereits in der jeweiligen Wirtschaft genutzt wird, wie tragfähig politische und rechtliche Rahmenbedingungen sind und wie gut Forschung, Fachkräfte und Ausbildung in den Volkswirtschaften aufgestellt sind.