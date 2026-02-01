ABO

Blue Origin setzt All-Kurztrips für Raumfahrt-Touristen aus

Mindestens zwei Jahre lang soll es keine Ausflüge geben
©BLUE ORIGIN, AFP, APA, HANDOUT
Das Raumfahrtunternehmen Blue Origin von Amazon-Gründer Jeff Bezos stellt sein Weltraum-Tourismus-Programm überraschend vorerst ein. Mindestens zwei Jahre lang solle es keine Ausflüge für Weltraum-Touristen mit der "New Shepard" mehr geben, teilte das Unternehmen mit. Anstelle dessen werde sich das Unternehmen darauf konzentrieren, an seinen Kapazitäten für bemannte Mondmissionen zu arbeiten. Blue Origin ist an der "Artemis"-Mission der US-Raumfahrtbehörde NASA beteiligt.

Die weitgehend automatisierten Weltraum-Kurztrips für Touristen bietet Blue Origin seit einigen Jahren an. Beim ersten Flug 2021 war Gründer Bezos selbst dabei. Bei 38 Flügen waren nach Angaben des Unternehmens insgesamt 98 Menschen so im All - darunter auch die Musikerin Katy Perry und der Schauspieler William Shatner. Die Raketenflüge für zahlungskräftige Kunden standen allerdings von Beginn an auch in der Kritik - vor allem wegen ihres geringen wissenschaftlichen Nutzens, der Wirkung auf Umwelt und Klima sowie des elitären Charakters.

This screen grab taken from a Blue Origin broadcast shows Blue Origin New Shepard's flight NS-31 lift off from Launch Site One in Van Horn, West Texas, April 14, 2025. The all-female crew consists of former NASA scientist Aisha Bowe, bioastronautics scientist Amanda Nguyen, US journalist Gayle King, US singer Katy Perry, community filmmaker Kerianne Flynn ang Jeff Bezos' fiance author Lauren Sanchez. (Photo by Handout / BLUE ORIGIN / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / HANDOUT / BLUE ORIGIN " - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS

