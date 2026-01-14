KI birgt große Gefahr für Unternehmen

Künstliche Intelligenz (KI) hat sich nach Einschätzung der Allianz zu einem der größten globalen Geschäftsrisiken für Unternehmen entwickelt. Im neuen „Risikobarometer“ des Unternehmensversicherers Allianz Commercial ist die KI vom zehnten auf den zweiten Platz hinter dem langjährigen Spitzenreiter Cyberkriminalität emporgeschossen.

Beides steht in Zusammenhang: Kriminelle Hacker nutzen demnach in wachsendem Umfang KI für ihre Attacken. Doch kann die Nutzung von KI laut Risikobarometer auch ohne jede böse Absicht gefährlich für ein Unternehmen sein, etwa wenn Manager und Mitarbeiter auf Basis falscher Daten und Informationen falsche Entscheidungen treffen.