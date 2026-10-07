Innovation liegt in unserer DNA.

Die Spielregeln der Wirtschaft 4.0 sind grundlegend neu. Wie positioniert sich Kärnten in diesem Spannungsfeld als attraktiver Standort?

Fellner: Kärnten hat geografische und infrastrukturelle Vorteile: Wir liegen an den Hauptverkehrsrouten Europas, in einem 250-Kilometer-Radius haben wir Zugang zu modernen Flughäfen und Häfen in Triest und Koper. Die Koralmbahn ist ein zentrales Teilstück der Strecke Ostsee-Adria – das eröffnet neue Chancen. Was Kärnten zudem auszeichnet, ist seine breite Kompetenzlandschaft: Wir haben hervorragende HTLs, Universitäten, Fachhochschulen und Unternehmen mit hohem Ausbildungsniveau. Zusammen mit der Steiermark gehören wir zu den Top-3-Forschungsregionen Europas. Wir haben im Augenblick etwa 450 Ansiedlungsprojekte laufen. Oder nehmen Sie Wasser, das bald zu einer strategischen Ressource werden wird. Kärnten hat diesen Rohstoff. Als ich vor einiger Zeit bei einem Wirtschaftsempfang im Silicon Valley über das Kärntner Wasser gesprochen habe, sind alle hellhörig geworden. Diese Kombination von Stärken macht Kärnten einzigartig.

Wie kann es gelingen, das Thema Innovation nachhaltig in der Unternehmenskultur zu etablieren?

Grünwald: Für mich beginnt Innovation immer mit einer ganz einfachen Frage: Welches Problem können wir für unsere Kunden oder in unserem eigenen Unternehmen besser lösen als heute? Eine Idee alleine ist noch keine Innovation. Innovation entsteht erst dann, wenn wir aus einer Idee eine konkrete Lösung entwickeln, sie ausprobieren, umsetzen und damit einen echten Mehrwert für unsere Kunden schaffen. Damit Innovation in einem Unternehmen wirklich gelebt wird, muss diese in der gesamten Organisation verankert sein. Aus diesem Grunde haben wir vor einigen Jahren mit Herrn DI Dr. Hans Lercher den Innovations- und Strategieprozess nach dem von ihm entwickelten Big Picture Model im Unternehmen eingeführt und Innovationsmanager installiert, die dafür verantwortlich sind, diesen Prozess zu unterstützen und zu treiben.