Reichste Menschen der Welt: Oracle-Gründer Larry Ellison rückt zu Elon Musk auf

Nach einem Kurssprung bei der Aktie des US-Software-Konzerns Oracle rückt der 81-jährige Gründer Larry Ellison in der Liste der reichsten Menschen der Welt näher zu Elon Musk auf. Ellisons Vermögen wuchs nach Berechnungen des Finanzdienstes Bloomberg durch den Schub im nachbörslichen Handel um 70 Mrd. Dollar. In der Bloomberg-Rangliste komme Ellison nun auf ein geschätztes Vermögen von 364 Mrd. Dollar (310 Mrd. Euro) und Musk auf 384 Mrd. Dollar, hieß es.

Die Oracle-Aktie war im nachbörslichen Handel am Dienstag um knapp 30 Prozent gestiegen. Zum Auftakt des vorbörslichen Handels am Mittwoch lag sie immer noch um rund 28 Prozent im Plus.