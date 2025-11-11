Harlan Coben: „Zwischen Reese Whiterspoon und mir entsteht etwas Einzigartiges“

Haben Sie sich je gefragt, welches Bedürfnis ein guter Thriller im Leser erfüllt? Warum lieben wir es, uns zu gruseln?

Menschen wollen unterhalten werden. Das ist der Kern. Das war schon so, als Menschen zum ersten Mal Geschichten erzählten, in der Höhle am Feuer. Wenn der Erzähler langweilig war, hat man ihn vermutlich mit Steinen beworfen. Man muss die Menschen fesseln. Wenn ich Ihnen meinen Standpunkt zu Künstlicher Intelligenz in einem Essay erklären würde, würden Sie es weglegen. Aber wenn Sie sagen: Ich habe das Buch in zwei Nächten gelesen, dann waren Sie von einer Geschichte gefesselt. Das ist die älteste Kunstform, seit wir an Höhlenwände geschrieben haben.

Unterhaltung kann auch ein Liebesroman liefern. Worin liegt die spezielle Faszination für Thriller?

Fast alle meine Geschichten sind, in gewisser Weise, Liebesgeschichten. Ich trenne das gar nicht streng: Thriller, Romanze, Drama – das sind alles Formen, Gefäße für menschliche Erfahrung. Ich sehe den Thriller nicht als Genre, sondern als Form, wie ein Haiku oder eine Sonate. Innerhalb dieser Form kann man alles erzählen: Liebe, Verlust, Schuld, Erlösung. Der Thriller zwingt mich nur, das auf die spannendste, konzentrierteste Weise zu tun. Und das ist sein großes Geschenk: Er hält uns wach – im Kopf und im Herzen.

Sie gelten als Meister der überraschenden Wendung. Verraten Sie uns das Geheimnis eines gelungenen Plot-Twists?

Ein Twist allein ist noch nichts Besonderes. Ich kann Sie wie ein Zauberkünstler ganz einfach täuschen, indem ich Ihre Aufmerksamkeit auf die eine Hand lenken, während die andere Hand den Trick ausführt. Das funktioniert, macht Spaß, bleibt aber nicht haften. Der Schlüssel zu einer wirklich guten Wendung liegt darin, dass sie das Herz trifft. Sie muss emotional etwas auslösen, eine Resonanz erzeugen. Würde ich Ihnen vorab vom letzten Twist in „Ohne ein letztes Wort“ erzählen, würden Sie sagen: Das ist widerlich, unglaubwürdig, völlig überzogen! Aber wenn Sie die Figur durch das Buch begleitet haben, wenn Sie erlebt haben, was sie erlebt, dann wird die Wendung nachvollziehbar. Etwas, das Sie zuvor moralisch abgelehnt haben, erscheint auf einmal nachvollziehbar. Das ist der Moment, den ich suche: Wenn Sie denken, ich könnte unter bestimmten Umständen genauso handeln. Diese Mischung aus Schock und Empathie, aus Unbegreiflichem und Verstehen, darin liegt für mich die Kraft eines guten Twists.