Stephan Schäfer: Erfolg ist schön, die Familie ist wichtiger

Inwiefern verändert so eine Erfahrung das Selbstbild – und die Sicht auf die eigene Position in der Welt?

Man lernt, im Moment zu leben. Das klingt banal, aber in der Umsetzung liegt die Schwierigkeit – und die Chance. Früher sind meine Tage auch einfach so vergangen: Man hat sich geärgert, funktioniert, und plötzlich war wieder eine Woche um. Heute denke ich anders. Ich warte nicht mehr auf den nächsten Urlaub oder das große Ereignis.

Jeder Tag ist ein neuer Tag, der mir zur Verfügung steht – auch ein ganz normaler Montag. Die Kunst ist, darin Zufriedenheit zu finden. Oft braucht das nur einen Perspektivenwechsel: Wir haben gerade ein schönes Gespräch, heute Abend sehe ich Freunde – das ist doch wunderbar! Natürlich habe ich auch schlechte Tage. Aber diesen Perspektivenwechsel kann man üben. Wie beim Sport oder beim Sprachenlernen muss man dranbleiben.

Kaffeegeruch, das Geräusch des Regens – solche Momente, die Sie im Roman intensiv beschreiben, sind wohl Ihre Art des Dranbleibens. Wie lernt man diese Achtsamkeit?

Wenn ich die zehn Wege zum Glück kennen würde, ich hätte sie längst verraten. Jeder muss seinen Weg für sich finden, deshalb habe ich ja keinen Ratgeber geschrieben. Ich merke nur, dass mir allein das Nachdenken darüber hilft. Und das Reden mit anderen, das Lesen, das Fragenstellen. Wenn man sich mit Zufriedenheit beschäftigt, stößt man – übrigens auch in der Forschung – immer wieder auf dasselbe Ergebnis: Es sind nicht Gesundheit, Erfolg oder Liebe, die glücklich machen, sondern stabile Beziehungen – Menschen. Ich investiere bewusst Zeit in Freundschaften. Ich gehe bewusst in die Natur. Wer in den Wald geht, wird ruhiger. Solche Dinge kann man sich klarmachen und aktiv in den Alltag holen. Das braucht keine großen Umbrüche, nur kleine Rituale.

Wie sehen Ihre Rituale aus?

Bei mir ist der erste Kaffee am Morgen wichtig. Die erste Stunde am Tag verbringe ich bewusst digitalfrei. Würde ich Handy oder Laptop einschalten, wäre das, als würden 150 Menschen gleichzeitig durch meine Tür kommen und mir ihre Sorgen und Wünsche erzählen. Stattdessen treffe ich oft einen Freund von 8 bis 9 Uhr zum Kaffeetrinken, wir reden, und erst danach beginnt mein Tag. Das verändert alles. Ich nehme mir damit eine Freiheit, die mir guttut.

Wie gelingen diese guten Beziehungen, die glücklich machen?

Gute Beziehungen passieren nicht von selbst. Man muss sich füreinander interessieren, zuhören, Fragen stellen. Wirklich wissen wollen, wie es dem anderen geht. Ich finde das schön: Mit über fünfzig lerne ich noch neue Menschen kennen, gewinne Freundschaften dazu. Und Freundschaften brauchen Zeit. Wenn man sich nie meldet, nicht erreichbar ist, nichts zusammen unternimmt, dann vergehen Beziehungen. Oft passiert das im Alltag, weil er zu eng getaktet ist. So war es bei mir auch. Gleichzeitig ist klar, dass niemand am Ende des Lebens sagt: Ach, hätte ich doch mehr Zeit im Büro verbracht! Fast alle sagen: Ich hätte mehr Zeit mit Freunden, mit der Familie verbringen sollen, mehr leben.

Hätten Sie den Weg zu diesen Gedanken auch in Ihrem alten Job geschafft?

Ich glaube nicht in dieser Tiefe, nein. Diese Gedanken hatte ich schon früher. Aber eine tiefgreifende Veränderung schaffen wir selten aus eigener Kraft. Solange es uns gut geht, kümmern wir uns nicht darum, ob es anders vielleicht besser wäre. Erst nach einem Bruch im Leben suchen wir neue Wege. Bei mir brauchte es einen beruflichen Neuanfang und eine Erkrankung, damit die Erkenntnis zur Tat gereift ist, was mir wirklich wichtig ist im Leben.

Ihr Buch ist ein Gegenentwurf zur permanenten Beschleunigung. Warum fällt uns das Innehalten so schwer?

Ich glaube nicht, dass Menschen sich bewusst gegen Ruhe oder Natur entscheiden. All das geht im Alltagsgetöse einfach unter. Die Ablenkung ist größer als je zuvor. Alles will unsere Aufmerksamkeit, besonders das Digitale. Die Arbeit steht im Zentrum unseres Lebens, dauernd wird etwas gemessen, bewertet, gemeldet. Arbeit hat viele Vorteile, keine Frage, aber sie beansprucht auch viel Raum. Dieses unterschwellige Gefühl, dass das eigene Leben zu eng getaktet ist, beschäftigt gerade viele Menschen. Das merke ich am positiven Feedback zu meinen Büchern. Sie handeln davon, das eigene Tempo zu finden.