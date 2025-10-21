Simon Schwarz: „Ohne meine Mutter würde ich nicht so denken"

In einem lichtdurchfluteten Verlagsbüro erzählt Simon Schwarz vom Küchentisch seiner Kindheit. Er stand in einem Zinshaus in Wien-Leopoldstadt, in dem seine Eltern heute noch leben. Damals, in den Achtzigern, stand dort eine Druckmaschine am Küchentisch. Im Keller mit dem gestampften Lehmboden und nackten Ziegelwänden lagerte Gemüse. Die Familie holte es von Bauern aus dem Mühlviertel, denn Bioläden gab es damals nicht.

Das Geräusch der Druckmaschine aus der Küche begleitete Schwarz als Bub in den Schlaf, wenn die Mutter Flugblätter für ihren Verein gegen Atomkraft herstellte. Dessen Mitglieder versammelten sich in der Küche, es wurde geplant und debattiert. „Ich habe das alles nicht wirklich verstanden damals“, sagt der 54-Jährige. „Ich wollte natürlich lieber Wurst statt Gemüse und lieber ein schnelles Auto statt auf der Autobahn nur 100 km/h fahren.“

Heimlich kaufte er als Kind Kantwurst und versteckte sie unter einer Diele des alten Parkettbodens. Für sein Schwarzbrot-Jausenbrot hat er sich damals geniert. Heute ernährt sich der Schauspieler, der seit 2013 als exzentrischer Ex-Polizist Rudi Birkenberger in den Eberhofer-Krimis von Rita Falk (z. B. „Guglhupfgeschwader“) brilliert, vegetarisch und regional-saisonal, soweit es der Beruf zulässt.