Schizophrenie-Forscherin Angeliki Spathopoulou züchtet Mini-Gehirne: „Es klingt wie Science-Fiction“

Rund 90.000 Menschen in Österreich sind im Laufe ihres Lebens von Schizophrenie betroffen – einer Erkrankung, die das Denken, Fühlen und Handeln tiefgreifend verändert. Sie beginnt häufig im jungen Erwachsenenalter, wenn das Leben eigentlich erst Fahrt aufnehmen sollte. Realität und Wahrnehmung geraten aus dem Gleichgewicht, vertraute Gewissheiten lösen sich auf. Halluzinationen, Wahnvorstellungen, Rückzug und Angst prägen die akuten Phasen. Noch immer ist das Bild davon in der Öffentlichkeit von Missverständnissen und Stigma geprägt: Schizophrenie wird fälschlicherweise mit „gespaltener Persönlichkeit“ gleichgesetzt oder als ein Zeichen von mangelnder Intelligenz missverstanden. Doch beides trifft nicht zu. Es handelt sich um eine neurobiologische Erkrankung, deren Ursachen bislang nur in Ansätzen verstanden sind.

Genau hier setzt die Forschung von Angeliki Spathopoulou an. Die Neurowissenschaftlerin am Institut für Molekularbiologie in Innsbruck arbeitet mit sogenannten Gehirnorganoiden. Das sind winzige im Labor gezüchtete „Mini-Gehirne“, die frühe Entwicklungsprozesse des menschlichen Gehirns nachahmen. Anhand solcher Modelle untersucht sie, wie Schizophrenie auf zellulärer und molekularer Ebene entsteht. Und das lange bevor sich erste Symptome zeigen. Ihr Ziel: die Grundlagen dafür zu schaffen, die Krankheit früher zu erkennen und künftig besser behandeln zu können.

Was hat Ihre Familie dazu gesagt, als Sie das erste Mal erzählt haben, dass Sie mit „Mini-Gehirnen“ forschen?

Meine Familie war schon immer fasziniert und neugierig auf meine Forschung. Die Idee, im Labor Gehirnmodelle zu entwickeln, um menschliche Krankheiten zu untersuchen, klang für sie nach Science-Fiction – aber nachdem ich ihnen den wissenschaftlichen Wert erklärt hatte, waren sie wirklich begeistert.

Sie züchten ja Gehirnorganoide, also winzige Modelle menschlicher Gehirne. Wie muss man sich das vorstellen? Eher Science-Fiction oder Realität?

Es klingt wie Science-Fiction, aber die Verwendung von Gehirnorganoiden wird mittlerweile in vielen Laboren zur Standardtechnik! Wir verwenden Stammzellen, um dreidimensionale Strukturen zu züchten, die die frühe Gehirnentwicklung nachahmen und uns helfen zu verstehen, wie Nervenzellen miteinander kommunizieren und was bei verschiedenen Krankheiten schiefgeht.

Was war der Moment im Labor, bei dem Sie dachten: Das verändert alles?

Das erste Mal, als ich mit postmortalem menschlichem Hirngewebe arbeitete. Die Erkenntnis, dass jemand sein Gehirn nach dem Tod der Wissenschaft gespendet hatte, war zutiefst bewegend – sie machte mir die Verantwortung bewusst, die wir als Forscher tragen.

Warum gerade Schizophrenie ? Und nicht Alzheimer, Depression oder eine andere Krankheit des Gehirns?

Das menschliche Gehirn hat mich schon immer fasziniert. Während meiner Masterarbeit im Labor von Prof. Yankner an der Harvard University hatte ich die Gelegenheit, mit menschlichen in-vitro-Modellen und postmortalen Hirnproben von Patient:innen mit Schizophrenie und bipolarer Störung zu arbeiten. Mir wurde bewusst, wie wenig wir über diese Erkrankungen wissen, und ich wollte dazu beitragen, dies zu ändern.