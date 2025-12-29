Susanne Marosch: Die Frau hinter 800 geretteten Menschenleben

Wie schwer ist es, jeden Tag um Spenden zu kämpfen, obwohl Sie wissen: Wenn das Geld ausgeht, sterben Menschen?

Ich hatte schon viele schlaflose Nächte, aber ich lernte mit den emotionalen Belastungen zu leben. Es geht hier nicht um ein Projekt oder eine nette Idee – es geht ums Überleben von Menschen. Und genau deshalb kämpfe ich jeden Tag mit vielen wunderbaren, engagierten Menschen weiter. Weil ich weiß, was auf dem Spiel steht. Aufgeben ist keine Option.

Sie sagten in einem Interview: „Es gibt ein Konkurrenzdenken im Spendenbereich.“ Wie schlimm ist dieser Kampf ums Geld wirklich – und wer spielt da schmutzig?

Es ist traurig, aber ja, der Kampf ist da. Oft geht es nicht mehr um die Sache, sondern um Sichtbarkeit, Marktanteile, Einfluss, Macht. Manche Organisationen setzen auf aggressive Strategien, andere halten sich nicht an Fairness oder Transparenz. Wir machen da nicht mit. Wir bleiben unserem Weg treu: ehrlich, authentisch, respektvoll und verbindend. Mein Ansinnen ist es so viele Organisationen wie möglich zu vereinen und zu vernetzen, denn gemeinsam kann viel mehr bewegt werden. Wir haben wunderbare Kooperationen mit anderen gemeinnützigen Vereinen und wir unterstützen uns gegenseitig.

Warum gibt es nach 25 Jahren immer noch so viele Mythen rund um Stammzellspenden?

Weil Ängste und Halbwissen sich hartnäckig halten. Viele Menschen glauben, es sei gefährlich oder schmerzhaft, weil sie es irgendwann mal so gehört haben. Aber Aufklärung braucht Zeit, Geduld und Menschen, die darüber reden. Genau deshalb sind unsere Botschafter:innen, Spender:innen und Betroffenen so wichtig.

Was denken Sie, wenn jemand sagt: „Das bringt doch eh nichts“ – obwohl Sie 800 Gegenbeweise haben?

Dann sage ich: Komm mit und schau einem Menschen in die Augen, der dank einer Spende lebt. Wenn du dann immer noch sagst „Das bringt nichts“, fehlt dir leider das Wichtigste: Mitgefühl. Aber die meisten Menschen spüren bei solchen Begegnungen sehr schnell, wie falsch diese Aussage ist.

Wie erklären Sie einem skeptischen Menschen in 10 Sekunden, dass eine Typisierung nicht weh tut – aber Leben rettet?

Ein einfacher Wangenabstrich schenkt einem schwerkranken Menschen Hoffnung auf Überleben und du bist damit Teil von etwas viel Größerem.

Welche technologischen Fortschritte werden die Stammzellensuche revolutionieren?

In der Zukunft wird die Digitalisierung eine noch größere Rolle spielen – zum Beispiel bei der weltweiten Vernetzung von Spender:innendaten oder bei der KI-gestützten Spendersuche sowie beim Fundraising. Auch in der Transplantationsmedizin selbst gibt es laufend Fortschritte. Aber das Wichtigste bleibt: Menschen, die bereit sind zu helfen.

Wenn Sie auf das Jahr 2040 blicken: Sehen Sie ein Land voller Spenderinnen und Spender oder ein Land, das das Helfen verlernt hat?

Ich sehe ein Land voller Spender:innen – weil ich jeden Tag Menschen begegne, die helfen wollen und die ihre wertvolle Zeit, ihr Geld oder ihr Wissen ehrenamtlich zur Verfügung stellen. Die solidarisch sind, mutig und empathisch. Wir dürfen das Positive nicht aus den Augen verlieren. Aber wir müssen aktiv daran arbeiten – denn Helfen ist nicht selbstverständlich. Es ist eine Entscheidung. Jeden Tag aufs Neue.