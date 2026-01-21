Red Bull verkaufte im Vorjahr weltweit 14 Milliarden Dosen

Der Salzburger Getränkehersteller Red Bull hat im Geschäftsjahr 2025 weltweit 13,97 Milliarden Dosen Red Bull verkauft. Das bedeutet ein Plus von 10,2 Prozent gegenüber dem Jahr davor. Der Konzernumsatz wuchs von 11,23 Mrd. Euro auf 12,20 Mrd. Euro, das ist eine Steigerung um 8,6 Prozent, berichten die Salzburger Nachrichten am Mittwoch online. Dem Bericht zufolge wuchs auch der Betriebsgewinn weiter an, Zahlen lägen dazu aber noch nicht vor.

2024 erwirtschaftete Red Bull laut Konzernabschluss ein operatives Ergebnis von 2,45 Mrd. Euro, der Konzerngewinn lag bei 1,84 Mrd. Euro. Im Vorjahr schüttete Red Bull Dividenden in der Höhe von 1,32 Mrd. Euro an seine Gesellschafter aus, 49 Prozent davon, also 648 Mio. Euro, entfielen auf Mark Mateschitz, den Sohn und Erben des Gründers Dietrich Mateschitz. Red Bull beschäftigte Ende 2025 laut eigenen Angaben 21.924 Mitarbeitende (2024: 19.973) und wurde in 178 Ländern vertrieben.

Eine APA-Anfrage an das Unternehmen zu den Ergebnissen des abgelaufenen Geschäftsjahres blieb am Mittwoch unterdessen unbeantwortet. Im Wirtschafts-Compass fanden sich noch keine Daten zu 2025.