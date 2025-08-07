Ratingagentur Scope warnt: Österreich gegen Krisen schlecht gewappnet

Vor allem die exportorientierten Branchen – darunter die Automobil- und Stahlindustrie – bekommen die angespannten Handelsbeziehungen zwischen den USA, Europa und China deutlich zu spüren. Hier sei mit volatilen Energiepreisen und höheren Zöllen zu rechnen, warnt die europäische Ratingagentur: „Wir gehen davon aus, dass das Wirtschaftswachstum in den nächsten fünf Jahren durchschnittlich bei etwa 1 Prozent pro Jahr liegen wird, deutlich unter den 2 Prozent in den fünf Jahren vor der Pandemie.“

Im Vorjahr lag das Haushaltsdefizit bei 4,7 Prozent des BIP – und damit war es das dritthöchste seit 2006. Nur während der Finanzkrise 2009 und während der Pandemie 2020/21 war das Defizit höher.

Die Lebenshaltungskosten sowie die Ausgabensteigerungen durch die alternde Bevölkerung werden nach Einschätzung der Ratingagentur wahrscheinlich zu hohen Primärdefiziten führen. Der Staat muss also Neukredite aufnehmen, um die Kernaufgaben erfüllen sowie die bestehenden Schulden finanzieren zu können. In den zwei Jahrzehnten vor der Pandemie gab es hingegen moderate Gesamtdefizite sowie regelmäßig Primärüberschüsse.