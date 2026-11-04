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Prozess gegen René Benko wird fortgesetzt

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Für Benko geht der Prozess am Donnerstag weiter
©APA, EXPA, JOHANN GRODER
Der Prozess gegen den gestrauchelten früheren Immobilien-Tycoon und Signa-Gründer René Benko wegen des Verdachts des schweren Betrugs sowie der betrügerischen Krida wird am Donnerstag am Landesgericht Innsbruck fortgesetzt. Es könnte ein Urteil fallen, als gesichert gilt das allerdings nicht. Der Richter hatte am Ende des ersten Prozesstages am Mittwoch erklärt, dass allenfalls noch kommende Woche verhandelt werden könnte, sollten am Donnerstag Beweisanträge gestellt werden.

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Für den Fall, dass diesen möglichen Anträgen stattgegeben wird, kamen dafür der kommende Montag und Mittwoch in Frage. Benko hatte sich in der Verhandlung nicht schuldig bekannt. Ihm wird vorgeworfen, die Familienstiftung des Industriellen Hans Peter Haselsteiner durch eine "Garantieerklärung" um rund 5 Mio. Euro betrogen zu haben. Außerdem soll der 49-Jährige die Befriedigung seiner Gläubiger geschmälert haben, indem er ihnen und dem Insolvenzverwalter ein Jagdgewehr im Wert von 80.000 Euro verheimlichte.

Haselsteiner hatte in seiner Befragung als Zeuge am Mittwoch Benko belastet. Benko war wiederum zum Angriff auf seinen ehemaligen Geschäftsfreund übergegangen. Im Falle einer Verurteilung drohen dem Tiroler bis zu zehn Jahre Haft.

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