Prozess gegen René Benko wird fortgesetzt

Für den Fall, dass diesen möglichen Anträgen stattgegeben wird, kamen dafür der kommende Montag und Mittwoch in Frage. Benko hatte sich in der Verhandlung nicht schuldig bekannt. Ihm wird vorgeworfen, die Familienstiftung des Industriellen Hans Peter Haselsteiner durch eine "Garantieerklärung" um rund 5 Mio. Euro betrogen zu haben. Außerdem soll der 49-Jährige die Befriedigung seiner Gläubiger geschmälert haben, indem er ihnen und dem Insolvenzverwalter ein Jagdgewehr im Wert von 80.000 Euro verheimlichte.

Haselsteiner hatte in seiner Befragung als Zeuge am Mittwoch Benko belastet. Benko war wiederum zum Angriff auf seinen ehemaligen Geschäftsfreund übergegangen. Im Falle einer Verurteilung drohen dem Tiroler bis zu zehn Jahre Haft.