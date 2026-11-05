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In Kooperation mit Solaris T1

Photovoltaik und Speicher: Solaris T1 startet Energieprojekt in Gloggnitz

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Drei Unternehmer, ein gemeinsames Ziel. Mario Bruckner-Simon, Harald Schlager und Otto Baueregger (v.l.n.r.) realisieren in Gloggnitz mit Solaris T1 ein großes Photovoltaik- und Speicherprojekt.©Katharina Schiffl

In Gloggnitz ist der Startschuss für ein neues Photovoltaik- und Speicherprojekt gefallen. Solaris T1 will ab Anfang 2027 Strom ins niederösterreichische Netz einspeisen. Batteriespeicher sollen die Produktion gezielt in jene Stunden verschieben, in denen Energie stärker benötigt wird.

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Spatenstich für Photovoltaikanlage in Gloggnitz

Mit dem Spatenstich in Gloggnitz hat Solaris T1 die Umsetzung seines Photovoltaikprojekts begonnen. Bis Ende 2026 sollen die PV-Anlage und die notwendige Trafostation errichtet werden. Die Einspeisung ins Netz von Netz Niederösterreich ist nach Angaben der Betreiber ab Jänner 2027 vorgesehen.

Hinter dem Projekt stehen Otto Baueregger, Mario Bruckner-Simon und Harald Schlager. Die Gemeinde Gloggnitz unterstützt das Vorhaben, das auf einer südlich ausgerichteten Fläche im Gemeindegebiet umgesetzt wird.

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 © Katharina Schiffl

So funktioniert der Speicher

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Eine gute Idee braucht ein solides rechtliches Fundament. Nur so wird aus einem Projekt eine langfristige Erfolgsgeschichte.
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 © Katharina Schiffl

Batteriespeicher als zentraler Teil des Projekts

Ein wesentlicher Bestandteil des Projekts ist die Kombination der Photovoltaikanlage mit Batteriespeichern. In einer ersten Ausbaustufe sind zunächst 10 Megawatt vorgesehen. In einem weiteren Schritt soll die Speicherleistung um weitere 5 Megawatt ausgebaut werden.

Die Speicher sollen ab dem Frühjahr 2027 eingesetzt werden. Ziel ist es, einen Teil des tagsüber produzierten Solarstroms zwischenzuspeichern und insbesondere in den Morgen- und Abendstunden ins Netz einzuspeisen. Damit soll die Anlage netzdienlicher betrieben werden als ein reines Photovoltaikprojekt ohne Speichermöglichkeit.

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Aktueller Ausbaustand der PV-Anlage im November 2026 von oben.

 © 10hoch4 Photovoltaik GmbH

Wir wollen nicht nur Strom erzeugen, sondern einen echten Mehrwert für die Region schaffen.

Mario Bruckner-Simon, Gesellschafter Solaris T1

Betreiber erwarten steigenden Strombedarf

Solaris T1 verweist neben der regionalen Stromproduktion vor allem auf Versorgungs- und Preissicherheit. Mario Bruckner-Simon rechnet damit, dass der Strombedarf bis 2040 deutlich steigen wird. Zusätzliche erneuerbare Erzeugung und Speicherkapazitäten würden deshalb zunehmend an Bedeutung gewinnen.

Wir denken Projekte vom ersten Konzept bis zur Umsetzung - und wollen hier ein zukunftsweisendes Zeichen setzen.
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 © Katharina Schiffl

Der in Gloggnitz erzeugte Strom soll vollständig in das öffentliche Netz eingespeist werden. Die Betreiber sehen in der Kombination aus Photovoltaik und Batteriespeicher zugleich einen Beitrag zu einer stärker regional ausgerichteten und von fossilen Energieträgern unabhängigen Energieversorgung.

Ich kenne die Region, und ich weiß, was technisch möglich ist. Genau das bringen wir hier zusammen.
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 © Katharina Schiffl
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Gemeinsamer Start in die Umsetzung: Projektpartner und Wegbegleiter beim Spatenstich in Gloggnitz.

 © Katharina Schiffl
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