Photovoltaik und Speicher: Solaris T1 startet Energieprojekt in Gloggnitz

Mit dem Spatenstich in Gloggnitz hat Solaris T1 die Umsetzung seines Photovoltaikprojekts begonnen. Bis Ende 2026 sollen die PV-Anlage und die notwendige Trafostation errichtet werden. Die Einspeisung ins Netz von Netz Niederösterreich ist nach Angaben der Betreiber ab Jänner 2027 vorgesehen.

Hinter dem Projekt stehen Otto Baueregger, Mario Bruckner-Simon und Harald Schlager. Die Gemeinde Gloggnitz unterstützt das Vorhaben, das auf einer südlich ausgerichteten Fläche im Gemeindegebiet umgesetzt wird.