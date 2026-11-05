Rheinmetall hat volle Auftragsbücher und senkt trotzdem erneut die Umsatzprognose

Rheinmetall rechnet für 2026 nur noch mit einem Konzernumsatz von rund 13,2 Milliarden Euro. Bisher hatte der Düsseldorfer Rüstungskonzern 13,7 bis 14,2 Milliarden Euro in Aussicht gestellt. Auch die operative Ergebnismarge soll mit rund 18,5 Prozent etwas niedriger ausfallen als die zuletzt erwarteten rund 19 Prozent. Das geht aus der Quartalsmitteilung von Rheinmetall zu den ersten neun Monaten hervor, die am Mittwochabend veröffentlicht wurde.

Es ist bereits die zweite Senkung in diesem Jahr. An der Börse kam das schlecht an: Die Rheinmetall-Aktie verlor am Donnerstag zeitweise mehr als 18 Prozent auf 818,70 Euro und war damit Schlusslicht im deutschen Leitindex Dax. Der Wert war damit so niedrig wie seit Februar 2025 nicht mehr.