otago summit 2025: KI, Social Media und neue Strategien im Online-Marketing

Wirtschaft
Rund 200 Marketingprofis und Entscheider:innen diskutierten in der Wiener HausWirtschaft über SEO, Conversion-Optimierung, Google Ads und den praktischen Einsatz von Generative AI.

von

Der otago summit hat sich als fester Branchentreff etabliert: Bereits zum dritten Mal brachte das Event führende Köpfe aus Marketing, Wirtschaft und Technologie zusammen. Rund 200 Gäste kamen in die Wiener HausWirtschaft, um über die neuesten Entwicklungen im digitalen Marketing zu diskutieren – von Suchmaschinenoptimierung und Conversion-Optimierung bis hin zu Social Media und den Möglichkeiten von Generative AI.

KI verändert die Spielregeln
Zum Auftakt stellte Jan Königstätter, Geschäftsführer von otago, die weitreichenden Veränderungen durch Künstliche Intelligenz in den Mittelpunkt. „Wir befinden uns in einer Transformation. Bisher standen im Web Dokumente im Vordergrund, doch KI-Systeme schaffen eine Metaebene, über die Informationen über verschiedene Quellen hinweg genutzt werden können, ohne sich durch zahlreiche Websites klicken zu müssen. Es gilt daher auch, Optimierung für Sichtbarkeit neu zu denken“, so Königstätter.

Impulse und Praxisbeispiele
Das Programm zeigte die gesamte Bandbreite aktueller Herausforderungen im digitalen Marketing: Chancen und Risiken von automatisierten Google-Ads-Kampagnen, neue Ansätze der Conversion-Optimierung, die wachsende Rolle von Social Media als Suchplattform und konkrete Beispiele für den erfolgreichen Einsatz von Generative AI. Fachbeiträge und Case Studies gaben praxisnahe Impulse, wie Unternehmen ihre Strategien in einem dynamischen Umfeld anpassen können.

Austausch als Schlüssel
Für Markus Inzinger, Eigentümer und Geschäftsführer von otago, stand am Ende ein klares Fazit: „Viele Unternehmen fragen sich derzeit, wie sie mit den schnellen Veränderungen umgehen sollen. Der Summit hat gezeigt, wie wichtig Orientierung und ein offener Austausch sind, um im Online-Marketing die richtigen Entscheidungen zu treffen.“

Mit dieser Mischung aus Wissenstransfer, Diskussion und Vernetzung setzte der otago summit 2025 ein starkes Signal für die Zukunft des digitalen Marketings.

