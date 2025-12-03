Jubel für „L’Orontea“ in der Kammeroper

Hinter den amourösen Verwicklungen steht die existenzielle Frage nach der richtigen Lebensführung. Besonders pointiert formuliert sie der Diener Gelone, der dem Liebesrausch den Genuss eines guten Weins vorzieht.



Alexander Strömer verkörperte Gelone als singender Schauspieler mit wienerischer Note und bot damit einen markanten Gegenpol zur von Barockspezialistin Hilary Cronin gestalteten Titelrolle. Ebenfalls überzeugend präsentierten sich Gabriel Díaz, Stephen Chaundy, Maria Ladurner, Therese Trover, Johannes Wieners und Manhan Qi.