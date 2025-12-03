News Logo
ABO

Jubel für „L’Orontea“ in der Kammeroper

Subressort
Menschen
Aktualisiert
Lesezeit
4 min
Artikelbild
©Katharina Schiffl
  1. home
  2. Aktuell
  3. Menschen

Die Premiere von Antonio Cestis „L’Orontea“ am MusikTheater an der Wien bot ein lebendiges Barockspektakel zwischen Liebesverwirrung, Machtspiel und philosophischer Tiefenschärfe – gefeiert vom Publikum mit langem Applaus.

von

Erfolgreicher Auftakt für Cestis „L’Orontea“

Bei der Premiere von Antonio Cestis 1656 uraufgeführter Oper „L’Orontea“ entfaltete sich in der Kammeroper ein Mix aus komischen und ernsten Szenen, der ein breites Gesellschaftspanorama zeichnete. Regisseur Tomo Sugao und Dirigent Wolfgang Katschner – beide erstmals am MusikTheater an der Wien – stellten die zentrale Frage des Abends in den Mittelpunkt: Folgen wir dem Ruf der Liebe oder der Vernunft?

Liebeswirren im barocken Venedig

Die Handlung entwickelt sich rasant: Königin Orontea, die sich ihrer Unabhängigkeit verpflichtet fühlt, weist Amors Pfeile zunächst entschieden ab. Doch der als Schiffbrüchiger auftauchende Maler Alidoro bringt die Gefühlslage am Hof ins Wanken. Während Orontea überraschend dem Bann der Liebe erliegt, sucht Alidoro gleichzeitig die Nähe der Hofdame Silandra – sehr zum Missfallen ihres Partners Corindo.
Die Oper zeichnet damit ein lebendiges Bild der barocken Opernkultur des 17. Jahrhunderts, in der gesellschaftliche Grenzen ebenso verschwimmen wie die Geschlechterrollen – ganz im Geist des venezianischen Karnevals.

Zwischen Leidenschaft und Vernunft

Hinter den amourösen Verwicklungen steht die existenzielle Frage nach der richtigen Lebensführung. Besonders pointiert formuliert sie der Diener Gelone, der dem Liebesrausch den Genuss eines guten Weins vorzieht.


Alexander Strömer verkörperte Gelone als singender Schauspieler mit wienerischer Note und bot damit einen markanten Gegenpol zur von Barockspezialistin Hilary Cronin gestalteten Titelrolle. Ebenfalls überzeugend präsentierten sich Gabriel Díaz, Stephen Chaundy, Maria Ladurner, Therese Trover, Johannes Wieners und Manhan Qi.

Begeistertes Publikum und ausgelassene Feier

Das Premierenpublikum reagierte mit kräftigem Applaus und ausgiebigen Ovationen für Ensemble und Leading Team. Im Anschluss wurde der gelungene Abend gebührend gefeiert – ein vielversprechender Auftakt für diese Neuinterpretation der Barockoper.

Events der Woche

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab 20,63€
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
„Stille Nacht, laute Nacht“: Diskussionsabend bei Gmundner Keramik über Tradition und Gegenwart
Menschen
„Stille Nacht, laute Nacht“: Diskussionsabend bei Gmundner Keramik über Tradition und Gegenwart
Managerinnen und Manager ersingen 51.000 Euro für den guten Zweck
Menschen
Managerinnen und Manager ersingen 51.000 Euro für den guten Zweck
Filmfestival Kitzbühel 2025: Goldene „Gams“ für mutiges Kino und starke Handschriften
Menschen
Filmfestival Kitzbühel 2025: Goldene „Gams“ für mutiges Kino und starke Handschriften
Secession eröffnet „Sound“-Schwerpunkt: Neuroth lädt zur exklusiven Preview
Corporate News
Secession eröffnet „Sound“-Schwerpunkt: Neuroth lädt zur exklusiven Preview
Genuss Guide Austria 2026: Auszeichnungen für Österreichs beste Genussadressen
Kulinarik
Genuss Guide Austria 2026: Auszeichnungen für Österreichs beste Genussadressen
Austrian Standards Expert Talks 2025: Wie Normen den Wandel zur Kreislaufwirtschaft prägen
Wirtschaft
Austrian Standards Expert Talks 2025: Wie Normen den Wandel zur Kreislaufwirtschaft prägen
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER