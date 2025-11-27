Genuss Guide Austria 2026: Auszeichnungen für Österreichs beste Genussadressen

Der Genuss Guide Austria 2026 wurde am 25. November 2025 im Restaurant Zum Leupold in Wien vorgestellt. Herausgeber Andrea Knura und Willy Lehmann präsentierten die neue Ausgabe des im medianet Verlag erschienenen Guides, der erneut einen umfassenden Überblick über Delikatessengeschäfte, Bäckereien, Fleischereien, Lebensmittelmanufakturen und weitere Spezialadressen bietet. Der Guide würdigt jene Menschen und Betriebe, die mit ihrem Qualitätsanspruch zur kulinarischen Vielfalt Österreichs beitragen.

Ein eigenes Kapitel ist dem Burgenland gewidmet, dessen regionale Produktkultur – von Gemüsevielfalt über Mehlspeisen bis hin zu traditionellen Rinderarten – im heurigen Guide besonders hervorgehoben wird. Ergänzend zur Printausgabe listet die Website genuss-guide.net mehr als 2.000 ausgewählte Geschäfte in ganz Österreich.