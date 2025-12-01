Filmfestival Kitzbühel 2025: Goldene „Gams“ für mutiges Kino und starke Handschriften

In der Kategorie Kurzfilm International gewann „Teresa, Station B“ von Katharina Sporrer. Die Jury lobte die feinfühlige Umsetzung eines hochaktuellen Themas und die selbstverständlich erzählte Diversität.

Als bester Kurzfilm Österreich wurde „Night of Passage“ des iranischen Regisseurs Reza Rasouli ausgezeichnet – ein intensiver Beitrag, der das Publikum unmittelbar in ein existenzielles Szenario führt.

Eine Lobende Erwähnung erhielt „Die letzten Menschen“ von Nicolás Pindeus, ein Beitrag mit reduzierter, kraftvoller Erzählweise.

In der Kategorie Mountain Sport Shorts überzeugte „Sariri“ von Paul Schweller mit einer Bildsprache, die sportliche Ästhetik mit Reflexion über Männlichkeit und Selbstverständnis verbindet.

Als bester Dokumentarfilm wurde „Full Support“ von Michal Cohen ausgezeichnet – ein behutsam beobachtetes Porträt weiblicher Lebensrealitäten in einem BH-Geschäft.

Der Hauptpreis Bester Spielfilm ging an „White Snail“ von Elsa Kremser und Levin Peter. Die Jury würdigte die poetische Geschichte zweier einsamer Figuren, getragen von intensiven Darstellungen und präziser Kameraarbeit von Mikhail Khursevich.

Der Publikumspreis ging an „The Voice of Hind Rajab“ von Kaouther Ben Hania, ein viel diskutiertes Drama, das reale Ton- und Videoaufnahmen mit nachgestellten Szenen verbindet.