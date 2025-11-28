Secession eröffnet „Sound“-Schwerpunkt: Neuroth lädt zur exklusiven Preview

Einen Tag vor Beginn der neuen Ausstellungsreihe zum Thema „Sound“ öffnete die Wiener Secession ihre Türen für rund 50 geladene Gäste aus Politik, Wirtschaft und Gesundheitswesen. Das Hörakustikunternehmen Neuroth lud zu einer Preview, die musikalische Darbietung und Ausstellungseinblick miteinander verband. Das Chaos String Quartet spielte im historischen Beethovenfries, bevor die Besucherinnen und Besucher eine erste Führung durch die neue Ausstellung von Cevdet Erek erhielten – inklusive persönlicher Begegnung mit dem Künstler.