Secession eröffnet „Sound“-Schwerpunkt: Neuroth lädt zur exklusiven Preview

Corporate News
3 min
©Oleksandra Chornobab
50 Gäste erleben Konzert im Beethovenfries und frühen Einblick in Cevdet Ereks Klanginstallation – Kooperation von Neuroth und Secession rückt Hören und Kunst gemeinsam in den Fokus.

Secession startet Klang-Ausstellungen

Einen Tag vor Beginn der neuen Ausstellungsreihe zum Thema „Sound“ öffnete die Wiener Secession ihre Türen für rund 50 geladene Gäste aus Politik, Wirtschaft und Gesundheitswesen. Das Hörakustikunternehmen Neuroth lud zu einer Preview, die musikalische Darbietung und Ausstellungseinblick miteinander verband. Das Chaos String Quartet spielte im historischen Beethovenfries, bevor die Besucherinnen und Besucher eine erste Führung durch die neue Ausstellung von Cevdet Erek erhielten – inklusive persönlicher Begegnung mit dem Künstler.

Erfolgsformat „Freie Kunst für alle“

Neuroth engagiert sich seit Frühjahr 2025 für breiteren Kunstzugang und ermöglicht seither jeden ersten Mittwoch freien Eintritt in die Secession. Das Format verzeichnete bereits Tagesrekorde von über 1.000 Besucherinnen und Besuchern und bildet den Ausgangspunkt der erweiterten Zusammenarbeit im Rahmen des neuen Themenschwerpunkts „Sound“.

Klang als räumliche Erfahrung

Die von Neuroth unterstützte Ausstellungsreihe stellt Klang als zentrales künstlerisches Medium in den Fokus. Erek, dessen Beitrag den Auftakt bildet, arbeitet seit Jahren mit akustischen und architektonischen Strukturen, die Klang als räumliches Erlebnis erfahrbar machen. Die Ausstellung zeigt, wie rhythmische und konstruktive Elemente miteinander verschmelzen und die Wahrnehmung von Raum erweitern.

Kooperation mit kulturpolitischem Anspruch

Für Neuroth geht die Partnerschaft mit der Secession über klassisches Kultursponsoring hinaus. Das gemeinsame Projekt soll Barrieren abbauen und neue Perspektiven auf Hören und Kunst eröffnen. CEO Lukas Schinko betont den verbindenden Ansatz:
„Wenn man genau hinsieht, passen Hören und Kunst perfekt zusammen. Beides öffnet Welten – das Ohr wie das Auge. Gemeinsam mit der Secession wollen wir Barrieren abbauen, beim Hören wie beim Erleben von Kunst.“

