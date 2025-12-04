Jahresausklang in Wien: VÖZ und ÖZV laden zum Adventempfang

Aus den VÖZ-Gremien nahmen Vizepräsident Markus Mair (Styria), die Präsidiumsmitglieder Michael Ausserer (NÖ Pressehaus) und Alexander Mitteräcker („Der Standard“) sowie die Vorstandsmitglieder Matthias Hranyai, Herbert Scheiblauer, Helmut Schoba (VGN) und Thomas Spann teil.

Der ÖZV war unter anderem mit Vizepräsident Philipp Ita (Ärzteverlag) und Thomas Letz (Österreichischer Wirtschaftsverlag) vertreten.

Zu den Gästen zählten zahlreiche weitere Branchenpersönlichkeiten wie Clemens Pig (APA-CEO), Maria Scholl (APA-Chefredakteurin), Horst Pirker (VGN), Michael Ogris (KommAustria), Wolfgang Struber (RTR) sowie Vertreterinnen und Vertreter des ORF.

Auch Journalistinnen und Journalisten aus großen Medienhäusern waren anwesend – darunter Kathrin Gulnerits („news“). Neben der „news“-Chefredakteurin traf man auf zahlreiche weitere Branchenakteure, etwa aus „Kurier“, „Die Presse“, „profil“, „Kronen Zeitung“, „Heute“, Servus TV, RMA und anderen Redaktionen und Verlagen.