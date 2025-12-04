Jahresausklang in Wien: VÖZ und ÖZV laden zum Adventempfang

Der traditionelle Adventempfang von VÖZ und ÖZV versammelte über 200 Vertreterinnen und Vertreter aus Medien, Politik und Wirtschaft im Palais Esterházy. Themen des Abends: Jahresrückblick, Austausch und Vernetzung.
Am 4. Dezember 2024 fand der gemeinsame Adventempfang des Verbands Österreichischer Zeitungen (VÖZ) und des Österreichischen Zeitschriften- und Fachmedienverbandes (ÖZV) statt. Mehr als 200 Gäste folgten der Einladung und nutzten die Veranstaltung, um das Medienjahr in vorweihnachtlicher Atmosphäre Revue passieren zu lassen. Veranstaltungsort war das Palais Esterházy in Wien.
Politische Vertreter vor Ort
VÖZ-Präsident Maximilian Dasch und Verbandsgeschäftsführer Gerald Grünberger begrüßten politische Gäste, darunter den Zweiten Nationalratspräsidenten Peter Haubner (ÖVP) und Staatssekretärin Claudia Plakolm (ÖVP). Ebenfalls anwesend waren Philip Kucher (SPÖ) sowie die Nationalratsabgeordneten Kurt Egger, Laurenz Pöttinger, Andreas Ottenschläger (alle ÖVP) und Veit Dengler (NEOS).
Medienbranche breit vertreten
Aus den VÖZ-Gremien nahmen Vizepräsident Markus Mair (Styria), die Präsidiumsmitglieder Michael Ausserer (NÖ Pressehaus) und Alexander Mitteräcker („Der Standard“) sowie die Vorstandsmitglieder Matthias Hranyai, Herbert Scheiblauer, Helmut Schoba (VGN) und Thomas Spann teil.
Der ÖZV war unter anderem mit Vizepräsident Philipp Ita (Ärzteverlag) und Thomas Letz (Österreichischer Wirtschaftsverlag) vertreten.
Zu den Gästen zählten zahlreiche weitere Branchenpersönlichkeiten wie Clemens Pig (APA-CEO), Maria Scholl (APA-Chefredakteurin), Horst Pirker (VGN), Michael Ogris (KommAustria), Wolfgang Struber (RTR) sowie Vertreterinnen und Vertreter des ORF.
Auch Journalistinnen und Journalisten aus großen Medienhäusern waren anwesend – darunter Kathrin Gulnerits („news“). Neben der „news“-Chefredakteurin traf man auf zahlreiche weitere Branchenakteure, etwa aus „Kurier“, „Die Presse“, „profil“, „Kronen Zeitung“, „Heute“, Servus TV, RMA und anderen Redaktionen und Verlagen.
Austausch in festlicher Atmosphäre
Der Abend bot Gelegenheit für Gespräche und Vernetzung zum Ausklang des Medienjahres. Der Empfang gilt als Fixtermin im Branchenkalender und bündelte erneut Vertreterinnen und Vertreter aus Redaktionen, Verbänden und Politik.