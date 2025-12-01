Managerinnen und Manager ersingen 51.000 Euro für den guten Zweck

Das Charity-Format „Managerinnen und Manager machen Musik“ feierte im Wiener Metropol seine 19. Ausgabe. Zwölf Managerinnen und Manager sowie Initiator Thomas Zanyath standen gemeinsam auf der Bühne, begleitet von Vocal-Coach Eric Papilaya und musikalisch umgesetzt von Martin Böhm und Ludwig Coss (MG Sound). Der Abend bot ein abwechslungsreiches Programm, das im ausverkauften Saal für durchgehend gute Stimmung sorgte.

ORF-Anchorman Norbert Oberhauser führte durch den Abend – inklusive eigener gesanglicher Einlagen. Am Ende stand ein Spendenergebnis von knapp über 51.000 Euro, das Zanyath in Form eines Schecks an Lisa Zuckerstätter und Mario Thaler (Licht ins Dunkel) sowie Gernot Uhlir (Sporthilfe) überreichte.