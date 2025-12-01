News Logo
Managerinnen und Manager ersingen 51.000 Euro für den guten Zweck

Beim traditionsreichen Benefizabend „Managerinnen und Manager machen Musik“ kamen am 27. November über 51.000 Euro zusammen – getragen von einem engagierten Line-up und euphorischem Publikum.

Stimmen aus der Wirtschaft für soziale Projekte

Das Charity-Format „Managerinnen und Manager machen Musik“ feierte im Wiener Metropol seine 19. Ausgabe. Zwölf Managerinnen und Manager sowie Initiator Thomas Zanyath standen gemeinsam auf der Bühne, begleitet von Vocal-Coach Eric Papilaya und musikalisch umgesetzt von Martin Böhm und Ludwig Coss (MG Sound). Der Abend bot ein abwechslungsreiches Programm, das im ausverkauften Saal für durchgehend gute Stimmung sorgte.

ORF-Anchorman Norbert Oberhauser führte durch den Abend – inklusive eigener gesanglicher Einlagen. Am Ende stand ein Spendenergebnis von knapp über 51.000 Euro, das Zanyath in Form eines Schecks an Lisa Zuckerstätter und Mario Thaler (Licht ins Dunkel) sowie Gernot Uhlir (Sporthilfe) überreichte.

Sportler zeigen musikalisches Talent

Neben Führungskräften zeigten auch Spitzensportler ihre musikalische Seite. Olympiasieger Bernhard Gruber performte „Brenna tuats guat“ und begleitete sich selbst auf der E-Gitarre. 3x3-Basketballer und Europameister 2024 Alexander Suppan überzeugte das Publikum mit „All Star“ von Smash Mouth.

Unter den Gästen waren unter anderem Ex-Teamtorhüter Michael Konsel, Segel-Olympiasieger Roman Hagara sowie Schauspieler und Musicaldarsteller Markus Pol.

Eine Erfolgsgeschichte mit Perspektive

Vor 19 Jahren initiierte Unternehmer Thomas Zanyath das Format, das sich seither zu einem Fixpunkt der vorweihnachtlichen Wiener Eventszene entwickelt hat. Mit der aktuellen Ausgabe wurde die Gesamtspendensumme von 500.000 Euro überschritten. Für das 20-jährige Jubiläum 2026 kündigt Zanyath „etwas ganz Besonderes“ an – Details bleiben vorerst geheim.

Die teilnehmenden Managerinnen und Manager 2025

Claudia Eder (ASFINAG), Bernhard Gily (medianet group), Bernhard Gruber (Olympiasieger Nordische Kombination), Thomas Hahn (Kaufhaus Steffl/Sky Gastronomie), Katharina Kafka-Uvizl (L’Oréal Dermatological Beauty), Andrea Maier (AbbVie Österreich), Wolfgang Neubauer (Archäologe), Christine Pol-Berzler (Ottakringer Getränke AG), Michael Sander (Investor), Lisa Staltner (Niederösterreicherin), Alexander Suppan (3x3 Basketball), Stefan Unterweger (RWT) und Initiator Thomas Zanyath (Zanyath Holding).

