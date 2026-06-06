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Österreich verliert AAA-Rating von Morningstar

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Morningstar hat als letzte große Ratingagentur Österreich die Bestnote - das AAA-Rating - entzogen. Morningstar begründete die Entscheidung mit anhaltend hohen Budgetdefiziten, berichtete die Tageszeitung "Die Presse" (Sonntag-Ausgabe). Daher senkte Morningstar DBRS die Bewertung von "AAA" auf "AA". Die Schuldenkennzahlen des Landes hätten sich verschlechtert. Der Ausblick ist "stabil", ergänzte Morningstar.

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Morningstar war die letzte der großen fünf Ratingagenturen, die von der Europäischen Zentralbank zur Bewertung von Sicherheiten herangezogen werden, die Österreichs Staatsfinanzen als erstklassig bezeichnete. "Österreich weist höhere fiskalische Defizite auf als vor der Pandemie, was vor allem auf dauerhaft höhere Ausgabenniveaus zurückzuführen ist", begründete Morningstar DBRS die Herabstufung. "Trotz der Konsolidierungsbemühungen der Regierung wird Österreichs Schuldenquote langsam weiter steigen." Österreich galt jahrzehntelang als einer der bestbewerteten Schuldner Europas.

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