Das Geschäft mit der Rücksendung

2024 wurden in den USA Waren im Wert von etwa 1.000 Milliarden Dollar zurückgeschickt. ReturnPro ist eines der Unternehmen, das sich auf die Verwertung von retournierten Waren spezialisierte. Nur selten bearbeiten Verkäufer eine Rücksendung. Sie werden durch neue Produkte ersetzt. Die Rücksendungen übernehmen Verwertungsunternehmen, die sie in gigantischen Lagerhallen sammeln und sortieren.

ReturnPro teilt Rücksendungen wie TV-Geräte, T-Shirts, Tennisschläger, Angelruten oder Teddybären in 259 verschiedene Kategorien. Etwa 70 Prozent der Rücksendungen werden verwertet. Gereinigt, repariert und an Online-Billighändler, Gebrauchtläden, oder One-Dollar-Märkte in Bulk-Mengen verkauft. 300 Lastkraftwagen verlassen die Warenhäuser wöchentlich. ReturnPro wird dieses Jahr 67 Millionen Rücksendungen verkaufen, an manchen Tagen bis zu 500.000 verschiedene Produkte auf ihren Webpages anbieten. Mit der Teuerung importierter Waren durch Trumps Tarifpolitik ist die Wiederverwertung kommerziell besonders interessant.

Seit 2020 hat sich in den USA das Return-Business durch Erleichterung für Konsumenten und Übernahme der Postgebühren verdoppelt. In Europa etablieren sich ähnliche Unternehmen wie ‚Restposten‘ in Deutschland, ‚Subtil‘ in Italien und ‚Flagmo‘ im Polen.