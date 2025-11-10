Condor verabschiedet Boeing 757 in Wien – und erweitert ihr Angebot Richtung Frankfurt

Mit einer symbolträchtigen Landung am 5. November 2025 auf dem Flughafen Wien hat Condor ihre letzte Boeing 757-300 verabschiedet. Die Airline schließt damit das Kapitel eines Flugzeugtyps, der über Jahrzehnte das Ferienfluggeschäft prägte – und leitet gleichzeitig den Ausbau ihrer Wien-Verbindungen ein.

An dem Abschiedsevent nahmen Vertreterinnen und Vertreter aus Luftfahrt, Wirtschaft und Politik teil, darunter Condor-CEO Peter Gerber, COO Christian Schmitt, Ines Fröhlich, Staatssekretärin im Hessischen Wirtschaftsministerium, und Julian Jäger, Vorstand der Flughafen Wien AG.