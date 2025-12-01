TextilWirtschaft kürt Olymp zur Topmarke Menswear Oberteile 2025

Die Olymp Bezner KG aus Bietigheim-Bissingen (Baden-Württemberg) wurde vom Fachmagazin TextilWirtschaft als „Topmarke Menswear Oberteile 2025“ ausgezeichnet. Grundlage der Bewertung ist die aktuelle Imageanalyse „Oberteile Menswear 2025“, in der Olymp unter 32 zentralen Marken des deutschen Männermode-Marktes geprüft wurde.

Die Auszeichnung basiert auf einer personalisierten Onlinebefragung von Einkaufsverantwortlichen des Modeeinzelhandels, die von der Marketing Research TextilWirtschaft im Zeitraum Juli bis August 2025 durchgeführt wurde. Olymp erhielt dabei Bestwerte in zehn Kategorien: „Category Leader Hemden“, „Qualität“, „Passform“, „Nachhaltigkeit“, „Kollektionsbekanntheit“, „Geführte Lieferanten“, „Stammlieferant“, „Ungestützte Abfrage“, „Sortimentsverankerung II“ und „Lieferleistung II“.