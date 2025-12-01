TextilWirtschaft kürt Olymp zur Topmarke Menswear Oberteile 2025

Olymp wurde vom Fachmagazin TextilWirtschaft als „Topmarke Menswear Oberteile 2025“ ausgezeichnet. Die Marke erreichte Bestnoten in zehn Bewertungskategorien.
Die Olymp Bezner KG aus Bietigheim-Bissingen (Baden-Württemberg) wurde vom Fachmagazin TextilWirtschaft als „Topmarke Menswear Oberteile 2025“ ausgezeichnet. Grundlage der Bewertung ist die aktuelle Imageanalyse „Oberteile Menswear 2025“, in der Olymp unter 32 zentralen Marken des deutschen Männermode-Marktes geprüft wurde.
Die Auszeichnung basiert auf einer personalisierten Onlinebefragung von Einkaufsverantwortlichen des Modeeinzelhandels, die von der Marketing Research TextilWirtschaft im Zeitraum Juli bis August 2025 durchgeführt wurde. Olymp erhielt dabei Bestwerte in zehn Kategorien: „Category Leader Hemden“, „Qualität“, „Passform“, „Nachhaltigkeit“, „Kollektionsbekanntheit“, „Geführte Lieferanten“, „Stammlieferant“, „Ungestützte Abfrage“, „Sortimentsverankerung II“ und „Lieferleistung II“.
Bestätigung durch den Fachhandel
Mark Bezner, geschäftsführender Gesellschafter der Olymp Bezner KG, verweist auf die Bedeutung der Auszeichnung für das Unternehmen: „Die Auszeichnung als ‚Topmarke Menswear Oberteile 2025‘ der TextilWirtschaft mit nur einem Prozentpunkt vom Gesamtsieg entfernt ist ein großartiges Ergebnis. Ein Erfolg, der uns stolz macht und zugleich für die Zukunft motiviert, die Nummer eins zu werden. Unser Anspruch ist klar: Wie schon mit unseren Hemden wollen wir auch mit unseren weiteren Produkten an die Spitze des Marktes.“
Die Erhebungen der TextilWirtschaft gelten in der Branche als wichtiger Indikator für Marktposition und Relevanz von Marken im Bekleidungssektor.
Breites Sortiment und internationale Präsenz
Die Olymp Bezner KG ist Hemden-Marktführer in Deutschland. Das Sortiment umfasst neben Hemden für Business, Freizeit und Anlass auch Strick- und Wirkartikel, Polos, T-Shirts sowie Hosen. Seit Herbst 2025 gehören auch Jacken zum Produktportfolio. Olymp vertreibt seine Produkte in mehr als 40 Ländern weltweit. Der Umsatz des Unternehmens lag im Jahr 2024 bei 212 Millionen Euro.