Danai Budas: „Die österreichischen Exporte nach Indien haben 2024 einen Rekord verzeichnet“

Frau Budas, warum entwickelt Österreichs Handel mit Indien und Südostasien sich so dynamisch?

Entgegen der aktuell eher schwachen Außenhandelsdynamik haben sich die Beziehungen sehr positiv entwickelt. Die österreichischen Exporte nach Indien haben 2024 mit einem Volumen im Wert von 1,3 Milliarden Euro einen Rekord verzeichnet. Ein Blick auf die südostasiatischen Länder zeigt ein ähnliches Bild. Auch in den Vietnam haben die österreichischen Ausfuhren 2024 einen neuen Rekord mit einem Zuwachs von 26 Prozent im Vergleich zum Vorjahr erreicht. Vor allem die österreichischen Investitionen in Indonesien sind die vergangenen Jahre stark angestiegen, aber auch in Thailand und Malaysia lässt sich eine klar positive Tendenz erkennen.

Welches Land in der Region bietet derzeit die besten Chancen?

Vor dem Hintergrund der zuletzt eher schwächelnden deutschen Wirtschaft, welche mit Abstand die größte Exportdestination für österreichische Unternehmen darstellt, sowie des Handelskonflikts mit den USA, rücken andere Regionen vermehrt in den Vordergrund. Gerade Indien und die südostasiatischen Staaten bieten großes Potenzial. Für Indien rechnet der Internationale Währungsfonds 2025 mit einem Wachstum von 6,2 Prozent. Das Land ist somit der am stärksten wachsende G20-Staat und ein hochdynamischer Markt. Aber auch die südostasiatischen Staaten entwickeln sich überwiegend positiv, mit geschätzten Wachstumsraten von 5,2 Prozent im Vietnam und 4,7 Prozent in Indonesien im Jahr 2025.

Welche Branchen profitieren am stärksten vom Asien-Boom?

Die industrielle Produktion hat in den vergangenen Jahren in Indien und Südostasien stetig zugenommen. Das Thema Industriemodernisierung nimmt daher eine wichtige Rolle ein. Die österreichische Industrie kann ihr Know-how etwa im Bereich Automatisierung zur Verfügung stellen. Maschinen und Anlagentechnik führen die Liste der Exportsektoren an. Aber auch in anderen Bereichen, wie etwa der pharmazeutischen Industrie oder dem Infrastrukturbereich, sind österreichische Unternehmen gefragt.

Wie sollte die Regierung die Exportwirtschaft in dieser Region am besten unterstützen?

Viele für die Exportindustrie wesentliche Verhandlungen, wie etwa jene zu Freihandelsabkommen, werden in Brüssel geführt. Wesentlich ist, dass die Bundesregierung hier eine konstruktive Rolle innerhalb der EU-Mitgliedstaaten einnimmt. Der regelmäßige politische Austausch kann sich ebenfalls positiv auf Export- und Investitionstätigkeiten auswirken. Darüber hinaus sind Investitionsschutzabkommen ein wesentliches Instrument, um österreichische Investitionen vor Ort zu schützen und Rechtssicherheit zu schaffen. Mit Vietnam und Malaysia hat Österreich entsprechende Abkommen abgeschlossen, mit anderen ist der Schutz im Rahmen von europäischen Abkommen gewährleistet.