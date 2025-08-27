Wachstum im Monsun: Die Kraft der aufstrebenden Märkte im Indopazifik

Thailand rückt zunehmend ins Visier heimischer Exporteure. 2024 stiegen Österreichs Ausfuhren um 5,8 Prozent auf 296 Millionen Euro, vor allem dank elektrischer und produktionsbezogener Maschinen für die modernisierende Industrie des Landes. Auch die Importe zogen leicht an und lagen bei 852 Millionen Euro – das Handelsbilanzdefizit bleibt, ist aber rückläufig. Neben dem Warenhandel intensiviert sich auch die Zusammenarbeit bei Technologie und Investitionen, etwa in Umwelt- und Energielösungen. Über 100 österreichische Firmen sind bereits vor Ort aktiv – viele davon mit eigener Produktion. Österreichische Unternehmen sind beispielsweise an mehreren Infrastrukturprojekten in Thailand beteiligt.

Die erratische Zollpolitik von Donald Trump und die Unsicherheit am US-Markt – Österreichs zweitwichtigstem Exportziel nach Deutschland – erhöhen den Druck zur Diversifizierung. Gerade Indien und Südostasien bieten wachsendes Potenzial. Ersetzen kann die Region die USA jedoch nicht: 2024 exportierte Österreich Waren im Wert von über 16 Milliarden Euro in die Vereinigten Staaten – ein Plus von zehn Prozent. Kurzfristig ist das kaum zu kompensieren, langfristig aber kann eine gezielte Diversifikationsstrategie stabilisierend wirken.

Auch als Investoren gewinnen Unternehmen aus der Indopazifik-Region an Bedeutung. Während österreichische Investitionen in den südostasiatischen Staaten noch sehr deutlich über den Investments dieser Länder in Österreich liegen, hat sich der Trend für Indien bereits umgekehrt. Budas: „Die indischen Investitionen in Österreich betragen aktuell 1,2 Milliarden Euro, die österreichischen in Indien 762 Millionen Euro.“ Indische Firmen werden damit zunehmend zu relevanten Geldgebern auf dem heimischen Markt.