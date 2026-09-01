Oliver-John Perry übernimmt Kommunikation der Wirtschaftskammer Wien

Perry soll die Kommunikation der Wirtschaftskammer Wien neu ausrichten. Die bisher getrennten Bereiche Presse, Newsroom und Marketing werden zu einem integrierten Bereich Kommunikation zusammengeführt. Ziel ist es, redaktionelle Themen, kreative Produktion und die Verbreitung über verschiedene Kanäle unter einem Dach zu bündeln.

Zum Konzept gehören moderne Formate und digitale Kanäle sowie ein verstärktes Themen- und Community-Management. Die Kommunikation soll sich dabei stärker an messbaren Wirkungs-KPIs orientieren.

„Ich freue mich sehr auf diese Aufgabe. Mein Ziel ist Kommunikation aus einem Guss – disziplinenübergreifend, modern und nah an unseren Mitgliedern, Stakeholdern und der breiten Öffentlichkeit“, sagt Perry. „Mit dem neuen Bereich Kommunikation schaffen wir die Struktur, um die Themen der Wiener Wirtschaft schneller, sichtbarer und wirksamer zu erzählen. Eine moderne, integrierte Kommunikation bleibt dabei unsere zentrale Triebfeder.“