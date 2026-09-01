Oliver-John Perry übernimmt Kommunikation der Wirtschaftskammer Wien

Oliver-John Perry©David Faber
Er folgt auf Thomas Bohuslav und führt die Bereiche Presse, Newsroom und Marketing zusammen und setzt auf eine integrierte Multi-Channel-Strategie.
Oliver-John Perry übernimmt mit 1. September die Leitung der Kommunikation der Wirtschaftskammer Wien. Damit verantwortet der Kommunikationsexperte künftig die Kommunikations- und Marketingagenden der Kammer. Er folgt auf Thomas Bohuslav, der diese Bereiche bisher zusätzlich zu seiner Funktion in der Interessenpolitik betreute und sich künftig auf diese konzentriert.
Presse und Marketing werden zusammengeführt
Perry soll die Kommunikation der Wirtschaftskammer Wien neu ausrichten. Die bisher getrennten Bereiche Presse, Newsroom und Marketing werden zu einem integrierten Bereich Kommunikation zusammengeführt. Ziel ist es, redaktionelle Themen, kreative Produktion und die Verbreitung über verschiedene Kanäle unter einem Dach zu bündeln.
Zum Konzept gehören moderne Formate und digitale Kanäle sowie ein verstärktes Themen- und Community-Management. Die Kommunikation soll sich dabei stärker an messbaren Wirkungs-KPIs orientieren.
„Ich freue mich sehr auf diese Aufgabe. Mein Ziel ist Kommunikation aus einem Guss – disziplinenübergreifend, modern und nah an unseren Mitgliedern, Stakeholdern und der breiten Öffentlichkeit“, sagt Perry. „Mit dem neuen Bereich Kommunikation schaffen wir die Struktur, um die Themen der Wiener Wirtschaft schneller, sichtbarer und wirksamer zu erzählen. Eine moderne, integrierte Kommunikation bleibt dabei unsere zentrale Triebfeder.“
Newsroom als zentrale Einheit
Perry will die klassische Öffentlichkeitsarbeit und das Marketing zu einem agilen Newsroom weiterentwickeln, der nach dem Prinzip eines eigenen Medienhauses arbeitet. Die geplante Multi-Channel-Strategie reicht von Pressearbeit über Social Media bis zu selbst entwickelten Formaten.
Eine Rolle spielen dabei auch Suchmaschinenoptimierung und generative KI. Hintergrund ist, dass Informationen zunehmend über soziale Feeds und KI-gestützte Antwortsysteme gesucht und bezogen werden. Die Themen der Wiener Wirtschaft sollen dort auffindbar, verständlich und glaubwürdig platziert werden.
Wirtschaftskammer-Wien-Präsidentin Margarete Kriz-Zwittkovits bezeichnet Perry als „ausgewiesenen Kommunikationsexperten“ und die Zusammenführung von Öffentlichkeitsarbeit und Marketing als „wichtigen Schritt in die Zukunft“. Zugleich dankte sie Thomas Bohuslav für seine Arbeit beim Aufbau von Marketing und Öffentlichkeitsarbeit und verwies auf dessen künftige Konzentration auf die Interessenpolitik.