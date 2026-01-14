Merkur Versicherung bestellt Markus Zahrnhofer zum neuen Risikovorstand

Der Aufsichtsrat der Merkur Versicherung AG hat Markus Zahrnhofer zum Risikovorstand (Chief Risk Officer, CRO) bestellt. Mit Wirkung zum 1. Februar 2026 wird der Vorstand damit auf vier Mitglieder erweitert.

Zahrnhofer übernimmt in dieser Funktion die Verantwortung für die Bereiche Lebensversicherung, Sach- und Unfallversicherung, Risikomanagement und Konzernmathematik sowie für die Auslandstöchter der Gruppe. Die Bestellung erfolgt im Vorfeld der geplanten Verschmelzung der Merkur Lebensversicherung AG mit der Merkur Versicherung AG, die für den Herbst 2026 vorgesehen ist.

Der designierte Risikovorstand ist derzeit Vorstandsvorsitzender der Merkur Lebensversicherung AG mit Sitz in Salzburg. In dieser Funktion war er maßgeblich an der Übernahme der Nürnberger Versicherung Österreich AG beteiligt. Bis zum Abschluss der Integration wird Zahrnhofer seine bisherigen Agenden in der Merkur Lebensversicherung AG weiterhin ausüben.

Alexander Lechner, Aufsichtsratsvorsitzender der Merkur Versicherung, sieht in der Personalentscheidung einen wichtigen Schritt für den weiteren Integrationsprozess: „Ich freue mich sehr, dass Markus Zahrnhofer, der das Team Merkur seit langem als Mitgestalter kennt, nun zum richtigen Zeitpunkt den Vorstand der Merkur Versicherung AG bereichert. Mit seiner fachlichen Präzision und seinem menschlichen Gespür wird er die erfolgreiche Umsetzung der Verschmelzung maßgeblich unterstützen und die Zukunft des Unternehmens mitgestalten.“