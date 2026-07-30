Wifo: Österreichs Wirtschaft stagniert im 2. Quartal

Ersten Berechnungen des Wifo zufolge lag das BIP real im zweiten Quartal in etwa auf dem Niveau des Vorquartals. Vor dem Hintergrund des Iran-Krieges sei die Industriekonjunktur im Quartal schwach verlaufen. Die Bauwirtschaft verzeichnete laut Wifo erneut einen Rückgang der Wertschöpfung. Im Bereich Handel, Verkehr, Beherbergung und Gastronomie habe es einen leichten Zuwachs gegeben.

Im vierten Quartal 2025 und im ersten Quartal 2026 war das heimische Bruttoinlandsprodukt (BIP) noch um jeweils real 0,2 Prozent gegenüber der Vorperiode gestiegen.