"Unsere Wachstumsdynamik ist real", betonte die amtierende Vorstandsvorsitzende Colette Kress. Die neue Chipgeneration "Vera Rubin" habe einen fulminanten Verkaufsstart hingelegt. "Wir liegen voll im Plan." Für das laufende Quartal stellte der US-Konzern Erlöse von 130 Mrd. Dollar plus/minus drei Prozent in Aussicht. Analysten hatten im Schnitt mit 125,25 Mrd. Dollar gerechnet.

Anleger reagierte mit Erleichterung auf diese Zahlen. Die Nvidia-Aktie stieg im nachbörslichen Handel an der Wall Street um zwei Prozent.

Nvidia stellte unterdessen klar, dass der Konzern nicht vorhat, den zurückgetretenen Chef Jensen Huang zurück an die Firmenspitze zu holen. Das sagte Verwaltungsratschef Harvey Jones in einer Telefonkonferenz mit Analysten. Huang hatte wenige Stunden zuvor auf Rufe nach seiner Rückkehr verwiesen und betont, er würde ein solches Angebot des Verwaltungsrates annehmen.

Huang war vergangene Woche als Nvidia-Chef zurückgetreten. Zuvor wurden zwei außereheliche Affären bekannt. Eine der Frauen war Managerin eines Nvidia-Kunden und wird laut Medienberichten von US-Sicherheitskreisen verdächtigt, vom chinesischen Geheimdienst angeworben worden zu sein. Bei der anderen handelte es sich Berichten zufolge um eine Huang unterstellte Top-Managerin von Nvidia. Inzwischen gibt es auch mehr Fragen dazu, was Nvidia über Lieferungen von KI-Chips nach China wusste.

Aktuell wird Nvidia kommissarisch von Finanzchefin Colette Kress geführt, während nach einer dauerhaften Nachfolgelösung für Huang gesucht wird. Chips von Nvidia wurden in den vergangenen Jahren zu einer Schlüsseltechnik für Training und Betrieb Künstlicher Intelligenz. Große KI-Entwickler wie OpenAI, Google oder Meta füllen ganze Rechenzentren damit.