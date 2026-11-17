Er sei über die Optimierungsplattform Optimizely in die Internetauftritte von 178 Unternehmen aus verschiedenen Branchen geschleust worden. Betroffen seien unter anderem das Möbelhaus Ikea, der SAP-Rivale Salesforce, die Wirtschaftsauskunftei Equifax und der Nachrichtensender CNN.

Die Cybersicherheitsfirma HudsonRock teilte mit, sie habe ebenfalls Hinweise darauf entdeckt, dass über Websites Schadcode verbreitet wurde. Es blieb zunächst unklar, in wie vielen Fällen die Täter Daten von infizierten iPhones entwenden konnten.

Salesforce teilte mit, man untersuche unautorisierte Änderungen am Optimizely-Programmcode. Als Vorsichtsmaßnahme habe man die Funktionen vorerst abgeschaltet. Equifax zufolge gibt es bisher keine Anzeichen dafür, dass die eigenen IT-Systeme infiziert wurden. Das Unternehmen nutze Optimizely vorerst nicht mehr. Der Plattform-Betreiber Optimizely, Apple und die anderen betroffenen Unternehmen waren für eine Stellungnahme zunächst nicht zu erreichen.