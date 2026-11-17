Die Dokumente enthielten auch Details über Geschäfte mit dem Sexualstraftäter Jeffrey Epstein sowie Transaktionen mit dem ehemaligen Immobilieninvestor und heutigen US-Präsidenten Donald Trump. Dessen Steuerunterlagen soll das Geldhaus 2017 versehentlich verschickt haben. Auch Geschäfte der Deutschen Bank mit dem gefallenen Signa-Gründer René Benko fänden sich in den Dokumenten, heißt es in den Berichten.

Trump reagierte ungewohnt knapp auf Medienberichte, wonach die Deutsche Bank versehentlich einige seiner Steuerunterlagen verschickt haben soll. Er bezahle jede Menge Steuern, sagte Trump im Rahmen eines Treffens mit den Regierungschefs aus Japan, Indien und Australien in der philippinischen Hauptstadt Manila zunächst auf eine Frage eines Journalisten zu dem Datenleck. Auf eine Rückfrage antwortete er: "Sie hätten es nicht tun sollen. Es ist illegal für sie, das zu tun."

Die Deutsche Bank selbst erklärte, sie erwarte keine nennenswerten finanziellen Auswirkungen durch das Datenleck. Die Sachverhalte lägen "viele Jahre zurück". Sie seien seinerzeit geprüft worden und man habe eng mit den Regulierungsbehörden zusammengearbeitet. Unter der Leitung von Vorstandschef Christian Sewing habe die Bank "einen grundlegenden Wandel" durchlaufen. Milliarden-Gewinne belegten den Erfolg der Strategie. An der Börse brachen die Aktien der Deutschen Bank zu Handelsbeginn um mehr als fünf Prozent ein.

Mehrere Medien, darunter auch "Der Spiegel" und die "New York Times", haben nach eigenen Angaben Millionen interne Dokumente der größten deutschen Bank ausgewertet, die Journalisten zugespielt worden waren. Unter anderem beleuchten die Berichte Geschäftsbeziehungen des Instituts mit russischen Oligarchen bis hinein ins Umfeld des Präsidenten Wladimir Putin, die die Frankfurter ungeachtet von Warnungen ausbauen wollten, hieß es weiter. Demnach plante die Deutsche Bank Ende 2020, ihre Einnahmen aus dem Geschäft mit vermögenden russischen Kunden bis 2023 von 28 Millionen auf 50 Millionen Euro zu steigern. Grundlage sei eine neue Russlandstrategie gewesen, die dem Vorstand im Dezember 2020 vorgelegt wurde. Die Bank habe dafür unter anderem eine Liste der 200 reichsten Russen erstellt, darunter zahlreiche Personen mit engen Verbindungen zum Kreml. Das Vorhaben sei verfolgt worden, obwohl externe Anwälte der New Yorker Finanzaufsicht bereits im September 2020 empfohlen hatten, die Deutsche Bank solle einen Rückzug aus Russland ernsthaft erwägen. Auch interne Experten für Finanzkriminalität hätten vor erheblichen Risiken gewarnt.

Nach dem russischen Angriff auf die Ukraine im Februar 2022 war die Deutsche Bank wegen ihrer Russlandgeschäfte unter Druck geraten. Vorstandschef Sewing hatte zunächst erklärt, ein vollständiger Rückzug widerspreche den Werten der Bank. Einen Tag später hatte das Geldhaus dann doch den Rückzug aus Russland angekündigt. Vollständig abgeschlossen ist dieser bis heute nicht. Die Deutsche Bank habe außerdem umstrittene Steuergestaltungsmodelle für vermögende Kunden aufgesetzt, hieß es weiter.

"In den vergangenen Jahren hat die Deutsche Bank einen grundlegenden Wandel durchlaufen", betonte das Frankfurter Geldhaus. Zwischen 2019 und 2025 habe das Geldhaus sieben Milliarden Euro in seine Kontrollsysteme investiert. "Wir sind heute eine andere Bank", betonte das Institut. Die Berichte bezögen sich "auf mutmaßliche interne Dokumente". "Unabhängig davon, wie die Informationen erlangt wurden, enthalten sie vertrauliche Angaben über Kunden, Mitarbeitende und andere Dritte, die weiterhin rechtlich geschützt sind."

Der Aufsichtsratsvorsitzende des Dax-Konzerns, Alexander Wynaendts, stellte sich zudem hinter Sewing. Seit Beginn meiner Amtszeit gab es keine einzige Entscheidung von Christian Sewing, die mir Anlass zu Bedenken gegeben hätte", ließ der Niederländer mitteilen, der seit Mai 2022 dem Kontrollgremium der Deutschen Bank vorsteht.

Die Deutsche Bank habe sich "grundlegend verändert, kulturell ebenso wie bei ihren Kontrollsystemen", betonte Wynaendts. "Seit meinem Amtsantritt als Aufsichtsratsvorsitzender im Jahr 2022 erlebe ich ein Managementteam, das die Bank nachhaltig profitabel und mit wirksamen Kontrollen führt, und einen Vorstandsvorsitzenden, der diese Transformation mit Nachdruck vorantreibt."

Wynaendts erklärte zudem: "Wir sehen in der aktuellen Berichterstattung keine neuen Erkenntnisse." Die geschilderten Sachverhalte lägen viele Jahre zurück. "Sofern relevant, hat sich der Aufsichtsrat bereits in der Vergangenheit damit befasst, und auch die Aufsichtsbehörden wurden informiert."

Die Deutsche Bank war in den vergangenen Jahren immer wieder wegen ihrer turbulenten Vergangenheit in die Schlagzeilen geraten. Unter anderem wurde das Geldhaus mit dem Vorwurf der Geldwäsche konfrontiert, ein Rechtsstreit um die Übernahme der Postbank belastete die Bilanzen. Wegen Versäumnissen bei der Integration der Postbank hatte die Finanzaufsicht Bafin jüngst eine Geldstrafe gegen die Deutsche Bank verhängt.

Auch in der Ära des seit April 2018 amtierenden Sewings kam es zu Durchsuchungen bei dem Institut. Kurz nach seinem Amtsantritt durchsuchten Ermittler Deutschlands größtes Geldhaus im Zusammenhang mit den "Panama Papers". 2022 folgte dann eine Razzia wegen des Verdachts, Geldwäscheverdachtsanzeigen zu spät erstattet zu haben. Auch später suchten die Ermittler Büros der Bank auf.